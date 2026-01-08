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Westcol respondió a quienes critican su relación con Luisa Castro y quieren que terminen

El streamer Westcol se sinceró sobre su relación con la influenciadora Luisa Castro.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
westcol sobre luisa castro
Westcol se sinceró sobre su relación con Luisa Castro/AFP: Tommaso Boddi

El streamer Westcol respondió a quienes critican su relación con la influenciadora Luisa Castro.

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¿Qué dijo Westcol a quienes quiere que termine con Luisa Castro?

El influenciador realizó una transmisión en vivo y reveló que sabe que hay muchas personas que anhelan con que él y la creadora de contenido terminen su relación, pero afortunadamente todo marcha muy bien.

westcol habla de falsos testimonios de su relacion con luisa castro

Según indicó constantemente le llegan mensajes a la pereirana de que él está con mujeres siéndole infiel, pero ha contado con la suerte de que en ese momento los dos están juntos o ella sabe de su paradero por lo que sabe que dichas afirmaciones son falsas.

"La gente tiene tantas ganas que yo termine con Luisa que todos los días le inventan un chisme más basto (...) Esos mensajes le llegan todos los días", expresó.

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¿Los fanáticos de Westcol no quieren a Luisa Castro?

Muchos durante su conversación sobre la influenciadora le señalaron que a muchos no les caía bien, a lo que este indicó que no sentía que fuera así.

westcol sobre criticas de luisa castro

"Siento que tiene hate de diferentes partes. Yo no creo que odi* porque cuando eso está se siente mucho y yo que estoy con ella todo el día yo no veo nada en la calle y se notaría", mencionó.

Asimismo, aclaró que quizás a muchos no les gusta su contenido o cosas en las que ha estado involucrada, pero no considera que vaya más allá como sí sucede con otros famosos.

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Por ahora, los famosos siguen disfrutando de relación, la cual se consolidó hace algunos meses y que han dejado ver un poco más en sus redes sociales, aunque siguen siendo muy reservados al respecto.

Los dos se han dejado ver juntos en diferentes espacios públicos, sus viajes y transmisiones en vivo, demostrando lo mucho que comparten, pero no suelen hablar abiertamente sobre detalles personales de su relación, guardando varias cosas y manteniéndolas en su total privacidad.

Por el momento, siguen los dos trabajando en sus respectivos proyectos y entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus respectivos contenidos en redes sociales.

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