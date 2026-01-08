Video muestra a Mike Bahía enfrentando a un hombre que bailó muy cerca de Greeicy: ¿se pasó?

La pareja conformada por Greeicy Rendón y Mike Bahía, es una de las relaciones más seguidas en las redes sociales, pues llevan más de 10 años y como fruto de su amor, nació Kai, su único hijo.

Durante las últimas semanas, mucho se ha hablado de la relación de ellos, pues salió a la luz que han tenido supuestos problemas y todo esto surgió cuando la cantante caleña dijo en medio de una entrevista que su relación con Michael terminó.

Esto, sin duda, generó un gran revuelo y conmoción en las plataformas digitales, en donde surgieron las críticas en contra de Greeicy por supuestamente haberse fijado en una mujer, ya que ella dijo que su separación con Mike fue por Tini Stoessel.

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Todo esto resultó siendo una broma, pero, con el tiempo, algunos internautas pensaron que en serio ellos no estaban bien, debido a que el mismo cantante le siguió el juego a la madre de su hijo y reaccionaba en redes.

¿Cuál fue el video de Mike Bahía enfrentándose a bailarín de Greeicy Rendón?

La misma Greeicy Rendón compartió en Instagram el clip de Mike Bahía enfrentándose al hombre con el que baila muy de cerca durante sus conciertos y presentaciones.

Así reaccionó Mike Bahía al ver a un hombre bailar muy cerca de Greeicy. (Foto/ Canal RCN)

Lo que se ve en el clip, es que ella está con su prometido y llega el bailarín, se presenta con Mike y cuando la artista se va de la escena, al padre del Kai le llega a su mente los recuerdos de como ella baila tan cerca con el hombre.

Ahí él reacciona y parece enojado, como si quisiera arremeter en su contra; por supuesto es un video sarcástico y es solo contenido.

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¿A Mike Bahía no le molesta que Greeicy baile con otros hombres?

Al parecer, este video fue hecho como un mensaje de sátira, ya que la misma Greecy Rendón ha dicho que la mayoría de críticas que recibe en redes es porque baila con otros hombres, de hecho, Mike Bahía reacciona a esto.

Video de Mike Bahía con un hombre que bailó cerca de Greeicy genera polémica. (Foto/ Canal RCN)

En una entrevista, la cantante menciona esto y en los comentarios, su prometido le festejó que ella goce de sus shows y que baile, porque esas es su esencia; sin duda, un hombre que no quiere apagar el brillo de su pareja.