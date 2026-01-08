Maiye, hermana de Alexa Torrex, lanzó indirecta a Sofía Jaramillo tras rumores de enemistad: "Gusanera"

Maiye, hermana de Alexa Torrex, subió un video en el que le habría llamado "gusanera" a Sofía Jaramillo.

Maiye Torrex dio sus impresiones sobre la amistad entre Sofía Jaramillo y Alexa. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Maiye sobre el conflicto entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo?

Por medio de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido dijo que Sofía nunca le ha dado buena espina y que le ha advertido a su hermana en varias oportunidades que se aleje de ella, ya que se le nota que ambas tienen interés en Tebi Bernal.

La cucuteña aseguró que una amiga de verdad no se fija ni le parece atractivo alguien con quien se tiene una historia.

Por su parte, Sofía no ha respondido a las palabras de Maiye y se ha dedicado a mostrar cómo ha sido su viaje con Valentino Lázaro y Beba.

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Alexa, mientras tanto, se encuentra en Cúcuta disfrutando de las ferias junto a Eidevin y Alejandro Estrada. Asimismo, se pronunció sobre los recientes incidentes en la capital de Norte de Santander, donde se escucharon fuertes detonaciones cerca de un comando de policía.

Según se ha conocido, se trataría de un at4qu3 de un grupo al margen de la ley que quería aprovechar las ferias y fiestas para lograr su cometido. Las autoridades siguen investigando y tratando de ubicar a los responsables del hecho.

Maiye Torrex le dijo "gusanera" a Sofía Jaramillo. (Foto: Canal RCN)

¿Tebi y Alexa Torrex tienen un romance?

Tebi Bernal ha mantenido un perfil reservado respecto a su relación con Alexa Torrex. Aunque no ha vuelto a hablar públicamente del tema, recientemente se les vio juntos en un evento en Medellín, lo que despertó nuevamente la atención de sus seguidores.

Bernal ha estado mostrando en sus redes sociales un lado más enfocado en sus proyectos personales. Ha manifestado que está trabajando en una iniciativa que, según sus palabras, está a punto de materializarse y representa un sueño largamente esperado.

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Además, se ha señalado que la disputa también podría involucrar al creador de contenido bumangués Felipe Saruma, quien coincidió con ambas en las ferias de Cúcuta, aunque ninguna lo ha confirmado.

Ninguna de las dos ha confirmado nada, pero Alexa dejó de seguir en redes sociales a Sofía.