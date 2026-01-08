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Cintia Cossio respondió si estaría con un hombre comprometido: "Podré estar rayada del coco"

Cintia Cossio vive su ruptura con Jhoan López enfocada en su hijo, el ejercicio y gestos solidarios hacia otras mamás.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Cintia Cossio reveló si dañaría un hogar.
Cintia Cossio reveló si dañaría un hogar. (Foto: Canal RCN)

Cintia Cossio reveló si se metería con un hombre casado luego de su ruptura con Jhoan López. La pareja confirmó la separación hace algunas semanas sin dar muchos detalles, ya que consideran que es un tema privado.

Cintia Cossio terminó con Jhoan López.
Cintia Cossio terminó con Jhoan López. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Cintia Cossio sobre meterse con un hombre casado?

Cossio respondió por medio de la dinámica de preguntas de Instagram si se involucraría con alguien comprometido. La influenciadora dejó claro que puede cometer muchas locuras, pero jamás dañaría un hogar.

Ha dicho en varias oportunidades que está enfocada en la crianza de su segundo hijo y en el ejercicio, sin contemplar un nuevo romance, aunque no descarta la posibilidad en el futuro.

La ruptura entre Cintia y Jhoan se dio a casi un año del nacimiento de su segundo hijo, un hecho que sorprendió a sus seguidores, quienes estaban acostumbrados a verlos juntos.

Cossio se ha mostrado acompañada de su hermano Yeferson y su cuñada, con quienes disfrutó de los días de fiesta en Tomorrowland. Los seguidores resaltaron lo extraño que fue verla en ese evento sin Jhoan, ya que solían asistir en pareja.

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Además, ha dejado de crear contenido con la misma frecuencia de antes, dedicando parte de su tiempo a ayudar a varias mamás de escasos recursos. Cintia ha donado ropa, juguetes y elementos que sus hijos dejan mientras van creciendo, gesto que ha sido aplaudido por sus seguidores

Entre tanto, Yeferson Cossio se encuentra en los Países Bajos junto a su novia, compartiendo historias en las que se le ve disfrutando de la música techno.

Cintia Cossio dio a luz a su segundo hijo en septiembre del 2025.
Cintia Cossio dio a luz a su segundo hijo en septiembre del 2025. (Foto: Canal RCN)

¿Qué ha publicado Jhoan López tras la ruptura con Cintia Cossio?

Jhoan, por su parte, no se ha referido mucho al tema y se ha mostrado cercano a su hijo Lorenzo, compartiendo varios momentos juntos en redes sociales y dejando claro que es un papá presente.

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También ha mostrado que está enfocado en el gimnasio y en mantener un estilo de vida saludable, lo que refleja que también atraviesa una etapa de transformación personal.

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