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Feid hizo sorprendente anuncio que causó revuelo y relacionan con Karol G

El artista Feid sorprendió a sus fanáticos y no han parado de recordarle a Karol G.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
feid y karol g
Feid sorprendió anunciando álbum/AFP: Dia Dipasupil

El cantante Feid sorprendió a sus millones de fanáticos en pleno show del reconocido Jimmy Fallon en Estados Unidos.

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¿Feid estuvo en The Tonight Show de Jimmy Fallon?

El paisa estuvo presente en el famoso The Tonight Show de Jimmy Fallon donde interpretó su más reciente sencillo "A xon de qué", donde se mostró solo en el escenario con un estilo muy urbano.

feid anuncia album y le recuerdan a karol g

Tras su aparición anunció que lanzará nuevo EP el próximo 19 de agosto titulado "El club de las 19 flores", el cual contendrá ocho canciones.

Además reveló la portada del disco, donde se ve una silla y una flor de loto.

"El loto nace en el lodo, en un entorno oscuro y difícil, pero florece en la superficie sin perder su belleza ni dejarse ensuciar. Nos recuerda que el entorno no determina quién eres ni hasta dónde puedes llegar, que verdaderamente importante no es de dónde venimos, sino la fuerza, la perseverancia y la decisión", escribió en su Instagram.

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¿Por qué relacionan el nuevo álbum de Feid con Karol G?

Luego de su anuncio miles de fanáticos reaccionaron en redes sociales donde en su mayoría lo relacionaron con la cantante Karol G.

feid y karol g sorprenden con albumes nuevos

Muchos destacaron que decidió combinar los colores que los representan a los dos como son el verde y el rosado.

Además, indicaron que justo estrenará álbum días después de que la Bichota lance el suyo, quien reveló que estrenará su nuevo disco "No me arrepiento de sentir tanto" el 7 de agosto y el cual muchos también han mencionado que varias canciones podrían ir dedicadas al paisa.

Recordemos que los famosos terminaron, al parecer, su relación en agosto del 2025, por lo que, este mes significaría bastante con ellos.

Tras estos anuncios, sus millones de fanáticos están a la expectativa de lo que los artistas dirán en sus canciones, pues esperan posibles indirectas.

Cabe destacar que por ahora los dos siguen solteros, pese a que recientemente se filtraron unas fotos del cantante con una mujer en una playa en España y que a Karol G la relacionan con el artista Drake tras verlo en uno de sus conciertos.

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Por ahora, ambos famosos siguen en medio de sus respectivas giras, con las que están cautivando a sus fieles admiradores alrededor del mundo.

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