Cintia Cossio rompió el silencio sobre su ruptura con Jhoan López

La influenciadora Cintia Cossio se pronunció sobre su ruptura con el creador de contenido Jhoan López luego de que lo confirmara hace varios días.

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre su ruptura con Jhoan López?

La paisa reveló su separación con el padre de sus dos hijos, Thiago y Lorenzo, durante una transmisión en vivo junto al streamer Mr Stiven.

Su revelación causó gran revuelo entre sus millones de fanáticos que quedaron asombrados con la noticia debido a que ambos ya se habían separado, pero habían decidido darse una segunda oportunidad, la cual no funcionó.

Debido a que la influenciadora no se volvió a pronunciar del tema y que sus fanáticos la cuestionaran constantemente al respecto, optó por romper en silencio.

Cintia Cossio activó la herramienta de preguntas a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, y allí la cuestionaron sobre por qué no era honesta con el tema de su separación, por lo que ella indicó que no tenía nada más para decir que lo evidente.

"No es que no sea sincera, sino que traté de mantenerme muy al margen del tema por salud mental y ya dije lo que tenía que decir y siento que no es prudente volver a hablar del tema", dijo.

Asimismo, en un live dio más indicios al respecto, donde destacó que su salud mental se estaba viendo bastante afectada luego de haber permitido muchas cosas en la relación.

"Intenté, la luché, pero en esa relación me estaba costando mucho mi salud mental donde me preguntaba por qué permitía tantas cosas", señaló.

Añadió que entendió que ambos estaban en caminos diferentes y que no había forma de seguir juntos.

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¿Cómo reaccionaron sus fanáticos tras la confesión de Cintia Cossio sobre su ruptura?

Luego de sus declaraciones, miles de internautas reaccionaron al respecto, donde muchos le señalaron que entendía que no quisiera hablar del tema, otros le pidieron más detalles y otros la criticaron juzgando su decisión de haber perdonado al influenciador.

Recordemos que según se dio a conocer, su primera ruptura se dio luego de que el creador de contenido le hubiera sido infiel.

Por su parte, él habló del tema indicando que lo que ocurría entre ellos era un tema muy privado del que no iba a hablar, señalando que no le afectaba lo que pensaran al respecto.

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Por ahora, ambos siguen disfrutando de la compañía de sus dos hijos y entreteniendo a su manera a sus millones de fanáticos en redes sociales.