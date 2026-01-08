Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cintia Cossio rompió el silencio sobre su ruptura con Jhoan López

La influenciadora Cintia Cossio se pronunció sobre su separación con Jhoan López.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
cintia cossio sobre jhoan lopez
Cintia Cossio habló de su separación con Jhoan López/Canal RCN

La influenciadora Cintia Cossio se pronunció sobre su ruptura con el creador de contenido Jhoan López luego de que lo confirmara hace varios días.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre su ruptura con Jhoan López?

La paisa reveló su separación con el padre de sus dos hijos, Thiago y Lorenzo, durante una transmisión en vivo junto al streamer Mr Stiven.

cintia cossio sobre jhoan lopez

Su revelación causó gran revuelo entre sus millones de fanáticos que quedaron asombrados con la noticia debido a que ambos ya se habían separado, pero habían decidido darse una segunda oportunidad, la cual no funcionó.

Debido a que la influenciadora no se volvió a pronunciar del tema y que sus fanáticos la cuestionaran constantemente al respecto, optó por romper en silencio.

Cintia Cossio activó la herramienta de preguntas a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, y allí la cuestionaron sobre por qué no era honesta con el tema de su separación, por lo que ella indicó que no tenía nada más para decir que lo evidente.

"No es que no sea sincera, sino que traté de mantenerme muy al margen del tema por salud mental y ya dije lo que tenía que decir y siento que no es prudente volver a hablar del tema", dijo.

Asimismo, en un live dio más indicios al respecto, donde destacó que su salud mental se estaba viendo bastante afectada luego de haber permitido muchas cosas en la relación.

"Intenté, la luché, pero en esa relación me estaba costando mucho mi salud mental donde me preguntaba por qué permitía tantas cosas", señaló.

Añadió que entendió que ambos estaban en caminos diferentes y que no había forma de seguir juntos.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron sus fanáticos tras la confesión de Cintia Cossio sobre su ruptura?

Luego de sus declaraciones, miles de internautas reaccionaron al respecto, donde muchos le señalaron que entendía que no quisiera hablar del tema, otros le pidieron más detalles y otros la criticaron juzgando su decisión de haber perdonado al influenciador.

cintia cossio habla de su ruptura

Recordemos que según se dio a conocer, su primera ruptura se dio luego de que el creador de contenido le hubiera sido infiel.

Por su parte, él habló del tema indicando que lo que ocurría entre ellos era un tema muy privado del que no iba a hablar, señalando que no le afectaba lo que pensaran al respecto.

Artículos relacionados

Por ahora, ambos siguen disfrutando de la compañía de sus dos hijos y entreteniendo a su manera a sus millones de fanáticos en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Beba hizo coreografía junto a algunos excompañeros de La casa de los famosos. Talento nacional

Beba compartió video junto a varios exparticipantes de La casa de los famosos, ¿dejó indirecta?

Beba de la Cruz publicó un video en sus redes y habló de “lo más lindo” que le dejó La casa de los famosos.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia - Felipe Saruma en entrevista con SuperLike. Alexa Torrex

Alexa Torrex rompió el silencio y admitió lo que piensa de Saruma: ¿le gusta?

Alexa Torrex habló en redes sociales y dio a conocer video inédito junto a Felipe Saruma tras encuentro en Cúcuta.

Lina Tejeiro

Lina Tejeiro sorprendió al mostrar el enorme tamaño de su barriguita de embarazo

La actriz Lina Tejeiro, de MasterChef Celebrity, derritió de ternura al mostrar su avanzado embarazo.

Lo más superlike

Ryan Castro sorprendió a los asistentes de importante evento de moda en Colombia. Ryan Castro

Ryan Castro brilló en pasarela de importante evento de moda; así lucía el cantante

Ryan Castro sorprendió en la pasarela de importante evento de moda en el que también participó Salomé, hija de James Rodríguez.

Reconocido atleta confirmó la muerte de su bebé con un desgarrador mensaje Viral

Falleció el bebé de un reconocido atleta; así dieron la triste noticia

Luisa Vergara se pronunció tras la eliminación de Angélica Blandón en MasterChef Celebrity Colombia 2026. Producciones RCN

Luisa Vergara hizo inesperada confesión sobre Angélica Blandón luego de ser eliminada en MasterChef Celebrity

Alejandro Estrada se destacó en La casa de los famosos Colombia por ser uno de los participantes más ordenados. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada mostró su obsesión por limpiar en La casa de los famosos; ¿qué significa según expertos?

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?