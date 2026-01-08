Filtran fotos de Georgina Rodríguez en la playa y su apariencia genera debate

Tras La Copa Mundial FIFA 2026, Cristiano Ronaldo se fue de vacaciones con su familia y ha disfrutado de este momento en Mallorca, España, en donde han sido fotografiados mientras que comparten tiempo juntos.

Durante este merecido descanso, mucho se ha hablado de su boda, pues se comprometieron en agosto de 2025 y lo que se ha dicho es que, se ha tenido que aplazar la fecha, e incluso se dijo que se casarían este sábado 1, casi un años después de la pedida de mano.

Por eso mismo, dice que en las fotos que se han filtrado de ellos, pareciera que Georgina Rodríguez no se ve feliz por esta situación de pareja. Además, en las plataformas digitales han circulado diferentes fotos de la prometida del futbolista, al cual han desatado comentarios.

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Precisamente, la argentina compartió un post en su cuenta de Instagram, en donde dejó ver cómo ha disfrutado de sus vacaciones familiares, pero se filtró otras fotos de ella.

¿Cuáles son las fotos de Georgina Rodríguez que se filtraron y han desatado comentarios?

En redes como 'X', se ha compartido varias imágenes de las vacaciones de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez , junto a sus hijos; Sin embargo, hay algunas fotos en donde se ve la argentina luciendo al natural y al parecer, esto no me gustó mucho.

Georgina Rodríguez reapareció al natural y su físico se volvió tema de conversación. (AFP/ Frazer Harrison)

la mujer siempre se ha mostrado como alguien natural, sin retoque estético ni procedimientos que cambian la apariencia de su cuerpo, de hecho, presume sus curvas, pero para algunos que se dejan llevar por los estándares de belleza, la critican por ello.

¿Cuáles son los comentarios que han hecho sobre el cuerpo de Georgina Rodríguez?

Mencionado anteriormente, los absurdos estándares de belleza moldean a que las mujeres deben lucir todas de la misma forma, pero estas opiniones ya no le importan al público femenino y mujeres como Georgina, presunta de su cuerpazo.

Las fotos de Georgina Rodríguez en vacaciones dividieron las redes (AFP/ David Becker)

Por eso mismo, hay quienes la están defendiendo y exaltando la figura preciosa que tiene y que está en todo su derecho de lucir en la playa o en donde esté; muchos usuarios en redes aseguran que se ve increíble y que, por suerte, presumen que es ella misma.