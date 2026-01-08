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¿Tienen buena relación? Alexa Torrex se pronunció sobre su vinculo con Tebi Bernal

Alexa Torrex rompe el silencio y vuelve a hablar de Tebi Bernal, revelando cómo es su relación tras meses de su cercanía.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alexa Torrex aclaró cómo es realmente su vínculo con Tebi Bernal
Alexa Torrex rompió el silencio sobre Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Durante las últimas horas, la cantante y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex, ha sido tendencia en las redes sociales, debido a varias situaciones que habría protagonizado en Cúcuta, tras encontrarse con algunos de sus excompañeros del reality.

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Tal parece que habría dejado de hablar con Sofía Jaramillo, porque la dejó de seguir y cuando le preguntaron por ella, reveló que se quedaba con las cosas bonitas que habían vivido; pero ni ella ni su examiga han dicho directamente qué fue lo que pasó.

Por ahora, el revuelo está y las miradas apuntan hacia ellas, para ver si alguna rompe el silencio y revelan qué fue lo que pasó para que distanciaran, pero, la hermana de Sofía, habría lanzado una indirecta que creen que es para Alexa, en donde dice que solo ella quiere ser el foco de atención.

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Por otro lado, la artista ha estado respondiendo varias preguntas en su Instagram y una de ellas fue sobre Tebi Bernal.

¿Qué respondió Alexa Torrex cuando le volvieron a preguntar por Tebi Bernal?

En la dinámica de preguntas y respuesta de las historias de Instagram, Alexa Torrex contestó que “bien, bendiciones, cada uno en lo suyo, que dios lo bendiga”, pues le escribieron cómo es su relación con él y esto fue lo único que dijo.

¿Qué pasa entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?
Alexa Torrex aclaró cómo es realmente su vínculo con Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

No quiso hablar más del tema, porque le habían preguntado por sus otros excompañeros del reality, pues también respondió sobre Alejandro Estrada, diciendo que ya todo había quedado en el pasado.

¿Alexa Torrex dijo algo más sobre alguno de sus excompañeros de La casa de los famosos?

A Alexa Torrex le preguntaron por más excompañeros de La casa de los famosos Colombia con los que ella tuvo algún tipo de inconveniente y respondía lo mismo, revelando que solo les desea lo bueno y ya, e incluso cuando le preguntaron por Sofía.

Alexa Torrex rompió el silencio sobre Tebi Bernal
¿Qué pasa entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, dejó saber que tiene una buena relación con Valentino Lázaro y con Beba de la Cruz, pues han compartido mucho contenido juntos y momentos en los que se ven que la pasan bien, e incluso con el mismo Eidevin, con quien también presentó diferencias en la convivencia.

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