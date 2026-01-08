Alexa Torrex rompió el silencio y admitió lo que piensa de Saruma: ¿le gusta?

Alexa Torrex, quien ha estado en medio de la conversación en redes sociales luego de ser vista junto a Felipe Saruma, en las últimas horas rompió el silencio y aclaró cómo fue conocer al creador de contenido, declaraciones que rápidamente llamaron la atención entre los internautas.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su encuentro con Felipe Saruma?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven ha construido una comunidad de millones de seguidores, dio de qué hablar al compartir una historia en la que dio a conocer cómo fue el encuentro con Saruma, esto luego de que llevara a cabo la famosa dinámica de preguntas y respuestas.

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"¿Cómo fue conocer a Saruma?", le preguntó uno de los usuarios. Frente al evidente interés que este junte despertó en el público que la sigue, Alexa, fiel a su estilo directo hablo sin tapujos y reveló cómo se sintió.

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¿Cuáles fueron las declaraciones de Alexa Torrex tras el encuentro que tuvo con Felipe Saruma?

Además de expresar su admiración, Torrex también quiso compartir un video en el que Valentino Lázaro la dejó expuesta al mencionar que a ella le parecía guapo Felipe Saruma, una confesión que la llevó a mostrarse intimidada y con un poco de pena frente a lo que dijo su excompañero de convivencia.

"Tú has visto los videos donde yo te menciono", le preguntó Alexa a Saruma. "Yo los vi, claro que sí, Valen me dijo, si supieras lo que me dijo", le respondió el santandereano. Por su parte, Lázaro intervino para decir lo siguiente: "Yo le dije que Alexa le gustaba Saruma".

Alexa, entre risas, aseguró que, en efecto, el influencer le parece bonito, lo cual llevó a que los que estaban presentes les pidieran beso.

Alexa Torrex revela video con Saruma/Canal RCN

Como era de esperarse, la cercanía entre ambos creadores de contenido generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes por ahora no descartan que pueda surgir algo más que una amistad más adelante.