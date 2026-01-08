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Sara Corrales desempolvó foto de cómo lucía de bebé, ¿se parecía a su hija Mila?

Sara Corrales compartió una foto de su niñez y varios empezaron a compararla con su hija Mila.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Sara Corrales compartió foto y dejó ver cómo lucía de bebé.
Sara Corrales sacó del álbum de recuerdos una foto de cómo se veía cuando era una bebé. Foto: AFP - Gustavo Caballero

Sara Corrales publicó en su cuenta de Instagram, donde suma 3,5 millones de seguidores, una fotografía de cómo lucía cuando era bebé. La imagen se conoció solo unos días después de presentar oficialmente ante el mundo a su hija Mila, fruto de su relación con el argentino Damián Pasquini.

¿Cómo lucía la actriz colombiana Sara Corrales cuando era bebé?

La publicación fue hecha mediante una dinámica de Instagram que permitía a los usuarios compartir fotos del pasado y el presente. En ese sentido, lo internautas publicaban una instantánea de cómo se veían en su niñez y cómo actualmente.

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Sobre Corrales llamó la atención que compartió la imagen tras mostrar ante el mundo a su hija, generando debate sobre si se parecen o no.

¿Sara Corrales mostró en redes sociales el rostro de su hija Mila?

La actriz colombiana está viviendo por estos días una gran etapa a nivel personal, pues el pasado mes de mayo se convirtió en mamá de una niña.

A diferencia de otras celebridades, Corrales no tuvo temor de mostrar el rostro de su pequeña y la tierna mirada de la pequeña se robó toda la atención.

Sara Corrales se radicó en México tras dejar Colombia.
Sara Corrales dejó ver en redes sociales una foto de cómo lucía de bebé. Foto: AFP - Valerie Macon

Junto a la instantánea, la actriz escribió un amplio mensaje y reveló sus sensaciones como madre, una experiencia que no había vivido nunca antes.

De pronto hay noches sin dormir, días en los que una intenta volver a encontrarse mientras aprende a ser mamá. Pero, en medio de todo eso, también descubres algo que quizá nunca habías dimensionado: la importancia de la persona que elegiste para caminar a tu lado. Porque el mayor acierto no fue el vestido, ni la boda, ni la fiesta. Fue haber elegido al hombre que hoy veo aprender, cuidar, sostener, desvelarse y amar a nuestra hija con todo su corazón

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En la fotografía también aparece su pareja, Damián Pasquini, destacando lo unida y sólida que está la familia Pasquini Corrales.

La publicación tuvo gran impacto en redes sociales, alcanzando los 250.000 likes, 7.000 comentarios y 455 reposteos.

¿Por qué Sara Corrales se fue de Colombia?

Cabe destacar que, después de participar en Protagonistas de Novela y algunas producciones nacionales, Sara Corrales dejó Colombia y se radicó en México, donde le dio nuevos aires a su carrera como actriz.

Sara empezó a destacar en distintos proyectos y poco a poco se fue abriendo paso en la pantalla chica del país azteca.

Sara Corrales mostró a su hija Mila en video tras una dinámica que realizó en sus redes: esto dijo
Sara Corrales le dio un nuevo aire a su carrera como actriz en México. | AFP: Gabe Ginsberg

Sin embargo, a nivel sentimental parecía que las cosas no salían de la misma manera. Antes de casarse con Damián Pasquini, tuvo un fallido compromiso con el actor mexicano Rafael Gutiérrez. La pareja de ese entonces de la colombiana estuvo en el país y fue presentado ante la familia de ella, pero más adelante rompieron.

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Tras ese resonado rompimiento, Corrales finalmente halló el amor en Damián Pasquini y hoy conforman una de las relaciones más estables de la farándula internacional.

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