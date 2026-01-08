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Alejandro Estrada habló tras su regreso a Cúcuta y desató furor: ¿se refirió a Alexa?

Alejandro Estrada no dudó en aprovechar para enviar unas palabras a quienes continúan apoyándolo tras su triunfo en La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alejandro Estrada fue recibido masivamente en Cúcuta. Foto | Canal RCN.

Alejandro Estrada, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, nuevamente acaparó la atención en redes sociales luego del gran recibimiento que tuvo en Cúcuta en el marco de las Ferias de su tierra natal, un momento que quedó registrado por los asistentes y que rápidamente dio de qué hablar.

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¿Cómo fue el recibimiento de Alejandro Estrada en Cúcuta?

En medio del interés que generó la llegada del reconocido actor a la capital de Norte de Santander, un medio de comunicación de la ciudad registró un momento en el que fue abordado por sus seguidores, quienes emocionados no dudaron en expresarle su cariño y pedirle una foto.

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"Alejandro se vino a disfrutar de las ferias de Cúcuta", le dijo el periodista mientas en las imágenes se puede apreciar junto a un grupo de personas. Segundos después, el también empresario tomar la palabra para revelar que, en efecto, arribó a la ciudad para unirse a esta celebración.

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"Así es, me vine a disfrutar de las ferias de Cúcuta, contento, con la responsabilidad de devolverle a mi tierra a mi gente a las personas que se dieron la pela votando precisamente por el zorro viejo", fueron las palabras de Estrada.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre su llegada a las ferias de Cúcuta?

En medio de sus declaraciones, el ganador del reality de convivencia en su tercera edición, no perdió la oportunidad para enviarle un amoroso saludo a su fandom y a todos aquellos que frecuentemente están al tanto de lo que pasa en su vida.

Alexa Torrex y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Alejandro Estrada fue recibido masivamente en Cúcuta. Foto | Canal RCN.

"Un saludo a todo mi team... Divinamente, es mi ciudad", concluyó Alejandro evidentemente emocionado por esta visita en la ciudad que lo vio nacer.

¿Alejandro Estrada se reencontró con Alexa Torrex?

Sin duda, uno de los temas que más generó intriga entre los internautas, fue el saber si se dio un encuentro entre él y Alexa Torrex, sin embargo, todo parece indicar que, aunque ambos estuvieron disfrutando de las mismas festividades, en ningún momento ambos coincidieron o tuvieron la oportunidad de conversar.

Cabe señalar que, frente a la distancia que ambos tomaron en sus vidas, la misma Alexa se pronunció en su cuenta de Instagram para expresar que no existe ningún inconveniente entre ellos dos.

Alejandro Estrada preocupó tras salir en camilla del Partido de las Estrellas
Alejandro Estrada se mostró agradecido por su recibimiento en Cúcuta. (Foto Canal RCN)

"Cada quien en lo suyo, muchas bendiciones, en sus proyectos, en su vida en general, qué bacano que haya venido a apoyar a nuestra ciudad", dijo.

Por ahora, ambos permanecen enfocados en sus proyectos y con planes seguir creciendo desde lo personal y también profesionalmente.

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