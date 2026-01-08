Jhonny Rivera genera revuelo al aparecer en una piscina con su esposa y su hijo Andy: “Momento incómodo”

Andy Rivera, el hijo de Jhonny Rivera, está promocionando una nueva canción por estos días. El sencillo se titula ‘Niño pobre’ y ha tenido una gran acogida entre sus seguidores; tras dos semanas de estreno, el videoclip ya supera las 2 millones de visualizaciones en YouTube.

¿Cuál es el video de Jhonny Rivera en una pisicina junto a su esposa y su hijo Andy Rivera?

Y para invitar aún más a los fanáticos a escucharla, decidió grabar un video junto a su padre y la esposa de este, Jenny López. Sin embargo, el encuentro desató algunas reacciones no tan positivas en redes sociales.

Al aparecer juntos, algunos internautas hicieron comentarios que generaron revuelo y que no tardaron en ser replicados por otros usuarios.

Los internautas lanzaron algunos comentarios poco positivos al ver el video de ellos tres. Foto: Prensa RCN

“Romeo y su nieta”, “el abuelo compartiendo con los nietos”, “ella parece que le gusta el hijastro primero lo miro a el que al marido”, “que momento incómodo, ella mira al hijo, y el hijo a mira al papá para no hacerlo sentir mal”, “le va quitar la novia al papá”.

No obstante, otros usuarios no dudaron en destacar la gran alegría y armonía que irradian los tres, a la vez que llamaron la atención por un hombre que aparecía detrás de ellos y que estaba totalmente inmóvil en medio del agua.



Lo cierto es que la nueva canción de Andy Rivera ha tenido gran acogida entre los fans y sigue levantando elogios.

El único hijo de Jhonny Rivera decidió seguir sus pasos en la música, aunque no se inclinó por el género popular, sino que prefirió el urbano. Su salto a la fama se dio con ‘Pajaritos en el aire’ y poco a poco ha ido brillando con varios temas.

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Jhonny, por su parte, subió al altar este año. El intérprete pereirano decidió casarse con Jenny López, a quien le lleva 30 años. La boda se celebró en febrero y captó la atención de toda la farándula colombiana.

Rivera completa una importante trayectoria como cantante de música popular. A lo largo de los años, ha logrado brillar en el género con distintos sencillos y hoy es un gran referente para varias generaciones.

¿Cómo fue la última conversación que Jhonny Rivera tuvo con Yeison Jiménez?

Recientemente, el hombre nacido en Pereira recordó en sus redes sociales a Yeison Jiménez, quien cumpliría 35 años el pasado 26 de julio. Además de homenajearlo, Jhonny revivió la última conversación que tuvo con ‘El Aventurero’.

Se conoció cómo fue la última conversación que tuvieron Yeison Jiménez y Jhonny Rivera. (Fotos Canal RCN y AFP)

El hecho se dio tras un concierto en Cali. Jiménez lo llamó y le dijo que quería darle un abrazo, pero el encuentro no se pudo dar porque Jhonny tenía que salir hacia otro destino, donde daría otro show.

Él me marca y me dice ‘papi te escuché, qué lindo show, quiero darte un abrazo’ y yo le dije ‘ay papi voy volado, tengo que cantar, te lo debo, éxito, ese público está una chimba’”

Esa sería la última comunicación entre Yeison y Jhonny antes de que se produjera el fatal accidente aéreo que acabaría con la vida de Jiménez en Paipa, Boyacá.

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El pasado 26 de julio la música popular homenajeó a Yeison Jiménez en el día que cumpliría años. Cabe destacar que, el artista de Manzanares falleció el pasado 10 de enero cuando se dirigía en su avión privado hacia Medellín.