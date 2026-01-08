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¿Indirecta para Altafulla? El comentario de Karina García que llamó la atención en redes

Karina García comentó una publicación de Kris R y sus palabras fueron interpretadas como aparente indirecta para su ex Altafulla.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Karina García tuvo un corto noviazgo con Altafulla.
Karina García hizo un comentario y varios lo relacionaron con su pasado amoros con Altafulla. Fotos: RCN

Karina García está viviendo su tercer embarazo, pero a la vez goza del éxito de su pareja, el cantante Kris R. El representante del trap suma diferentes presentaciones en ciudades de Colombia y del exterior.

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Kris R ha acudido a varios de esos shows acompañado por Karina y ella no ha desaprovechado la oportunidad para presumir los logros de su novio.

Recientemente, quedó más que claro con una publicación que hizo en su cuenta de Instagram el cantante de trap y en la que presumía el nuevo carro que adquirió.

¿Karina García le dejó indirecta a Altafulla, su expareja?

El artista compartió una galería de imágenes, mostrando su nueva adquisición y expresó su felicidad por las presentaciones que tendría próximamente, aunque también lanzó un polémico comentario.

Jajaja llegué de Europa a comprarme una Gwa 0 Km jajajaja ahí como pa hacer el gasto!! y se van a ir de pa atrás cuando vean el garaje en estos días!!

Kris R disfruta de las mieles del éxito y cosecha grandes resultados como uno de los referentes del trap en Colombia.

Altafulla y Karina García sostuvieron un romance en La casa de los famosos 2.
El romance de Karina García y Altafulla fue de lo más comentado en La casa de los famosos 2. Foto: RCN

Karina García, mientras tanto, no dudó en comentar la publicación de su pareja y también generó revuelo por las palabras que escribió.

Así es que me gusta estar, con los Número 1

El comentario de Karina no pasó por alto para los internautas y varios la respaldaron, aunque hubo otros que se preguntaron si se trataría de una indirecta para alguien, especialmente, para su expareja Altafulla, quien también es cantante.

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“Que comentario hay en tu veneno”, “dizque número 1”, comentaron algunos usuarios ante las palabras de la exparticipante de La casa de los famosos.

¿Por qué internautas creen que Karina García le dejó una indirecta a Altafulla con su comentario?

En plena Casa de los famosos arrancó el romance entre Karina y Altafulla; duró un tiempo más terminado el reality, pero luego terminaron, generando preguntas y dudas entre los internautas.

A diferencia de Kris R, Altafulla no ha logrado hasta el momento el mismo impacto en la música, por lo que varios se preguntan si lo que dijo Karina iba dirigido al ganador de la segunda temporada del famoso reality.

¿Karina García pagó 30 millones de pesos por una perrita?

Desde su participación en La casa de los famosos, Karina siempre ha estado en el centro de los comentarios. Recientemente, generó polémica al revelar el precio que pagó por su mascota.

Según contó en redes, pagó 30 millones de pesos por su perrita pomeriana, una cifra que de inmediato desató dudas entre sus seguidores.

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Algunos usuarios se pusieron en la tarea de averiguar y afirmaron que García pudo exagerar, pues el valor de una raza de este tipo sería de máximo 7 millones de pesos.

Karina García sorprendió al no recordar el nombre de Kris R
Karina García generó polémica en redes al revelar la cantidad de dinero que pagó por su mascota. (Foto/ Canal RCN)
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