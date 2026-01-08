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Yuli Ruiz puso en su lugar a Alexa Torrex con una contundente respuesta: "¡cansona!"

Yuli Ruiz rompió el silencio a través de redes sociales y envió fuerte respuesta a Alexa Torrex.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuli Ruiz y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

Yuli Ruiz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, nuevamente acaparó la atención en redes sociales luego de que decidiera responderle sin filtros Alexa Torrex, quien durante un live que hizo en las últimas horas nuevamente decidió mencionarla, esta vez de manera negativa.

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¿Qué le respondió Yuli Ruiz a Alexa Torrex? Esto le dijo

Todo se dio luego de que Yuli hiciera en su cuenta de Instagram la famosa dinámica de preguntas y respuestas, un espacio en el que la modelo fue interrogada por sus proyectos, su vida personal sentimental y otros temas que causaron curiosidad entre los internautas.

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Uno de ellos fueron las recientes declaraciones de Alexa Torrex en las que se refirió a Yuli, por lo que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió hablar sin pelos en la lengua y dejar clara su posición frente a los comentarios de la cucuteña.

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"La verdad yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero llega también un momento en el que uno se cansa y se jarta de que por todo lo estén mencionando a uno, o sea yo no sé qué tan malo fue lo que le hice yo a esa persona para que no me saque de su boca", señaló Yuli con evidente molestia.

De acuerdo con las palabras de Ruiz, el contrato del reality de convivencia en el que ambas estuvieron ya se terminó, además de insistir en que, por su parte, no tiene nada personal con ningún exparticipante del programa.

Alexa Torrex se encuentra disfrutando de las ferias de Cúcuta.
Alexa Torrex lanzó comentario de Yuli Ruiz. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la respuesta que Yuli Ruiz le dio a Alexa Torrex en redes sociales?

En una siguiente historia, la creadora de contenido y empresaria, volvió a referirse al tema y dejó claro que, en este momento, está completamente enfocada en sus proyectos y poco le interesa estar mencionando a Alexa, sin embargo, compartió una reflexión en la que aseguró que el ser humano es de amores y odios.

"... Entonces ni me quita ni me da, pero la verdad se pone como cansona, he tratado de ignorarla pero vuelve y juega, pero llega un momento en el que uno dice por qué me tengo que aguantar esto", agregó.

Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz y la dura respuesta que le dio a Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, lo dicho por Torrex, se dio en medio de un live en el que afirmó que, las personas que no sienten agrado por Yuli "le caen bien".

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