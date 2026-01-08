Yuli Ruiz explotó tras ser acusada de "moza" de Altafulla: ¿qué respondió?

Yuli Ruiz, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia, recientemente dio de qué hablar en redes sociales luego de que decidiera responder a particular pregunta sobre su supuesta relación con Andrés Altafulla, declaraciones que, como era de esperarse, llamaron la atención de los internautas.

¿Qué dijo Yuli Ruiz luego de que le hicieran pregunta sobre ella y Altafulla?

La situación se dio luego de que la reconocida creadora de contenido decidiera llevar a cabo la famosa dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, un espacio en el que muchos aprovecharon para interrogarla sobre sus proyectos pero también sobre su vida personal.

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Sin duda, una de las preguntas que más tomó por sorpresa a la también empresaria fue sobre Altafulla, puntualmente la siguiente:"¿Tú eres la moza de Altafulla?". Frente al interés que este tema ha despertado en sus seguidores, Yuli decidió responder con firmeza y explicar qué tan cierto es esto.

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"¿Qué? cómo así, hasta donde yo tengo entendido, yo no soy la moza de nadie, ¿ah?", dijo la modelo de manera contundente y dejando en evidencia que no le gustó la pregunta.

Yuli Ruiz habló de su supuesta relación con Altafulla. (Foto Canal RCN).

¿Qué respondió Yuli Ruiz cuando la preguntaron si era la "moza" de Altafulla?

Con sus declaraciones, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó claro que, lejos de lo que se dice en redes, no tiene ningún tipo de vínculo con el ganador del reality en su segunda temporada, pues, como lo mencionó semanas atrás, su cercanía con el cantante se dio a raíz de asuntos netamente laborales.

En otra pregunta, uno de sus seguidores incluso aprovechó para decirle que ella y el barranquillero hacen una "bonita" pareja, además de agradecerle por apoyar su carrera musical. Frente a esto, la Ruiz afirmó ser fan del trabajo de Altafulla y reiteró su apoyo e invitó a su público a escuchar su música.

Yuli Ruiz se refirió a su cercanía con Altafulla. Foto: Canal RCN

Por ahora, tanto Yuli como el cantante, continúan enfocados trabajando por sus proyectos personales, pues, mientras que la paisa ha dado a conocer que vienen en camino nuevas oportunidades, Altafulla continúa sorprendiendo con su música.