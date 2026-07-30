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Jhonny Rivera y su hijo Andy homenajearon a Yeison Jiménez: así reaccionó Sonia Restrepo

Conoce todos los detalles sobre el homenaje de Jhonny y Andy Rivera a Yeison Jiménez y mira la reacción de Sonia Restrepo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así reaccionó Sonia Restrepo al homenaje que Jhonny y Andy Rivera hicieron a Yeison Jiménez
Así reaccionó Sonia Restrepo al homenaje que Jhonny y Andy Rivera hicieron a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Jhonny Rivera y su hijo Andy rindieron un homenaje a Yeison Jiménez con una interpretación especial que captó la atención de sus seguidores. El momento también provocó la reacción de Sonia Restrepo, esposa del fallecido artista, quien expresó su sentir ante el gesto.

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¿Cuál fue el homenaje que hicieron Jhonny Rivera y Andy Rivera al difunto cantante Yeison Jiménez?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera y Andy Rivera rindieron un emotivo homenaje al difunto artista Yeison Jiménez, quien el pasado 26 de julio habría cumplido 35 años.

El homenaje de Jhonny y Andy Rivera a Yeison Jiménez emocionó a Sonia Restrepo
El homenaje de Jhonny y Andy Rivera a Yeison Jiménez emocionó a Sonia Restrepo. (Foto Canal RCN).

En la grabación, Jhonny Rivera interpretó la canción 'Siga bebiendo', que lanzó en 2023 junto a Yeison Jiménez. En esta ocasión, Andy Rivera asumió las estrofas que originalmente cantaba el fallecido artista, recreando el dueto como un tributo a su memoria.

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El video, grabado en la finca de Jhonny Rivera, estuvo acompañado por un breve mensaje que dejó clara la intención del homenaje: "Recordando a nuestro @yeison_jimenez", escribió el cantante de música popular.

La publicación rápidamente despertó reacciones entre los seguidores de los artistas, quienes destacaron el gesto de Jhonny y Andy Rivera. Entre los comentarios también apareció el de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez.

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¿Cómo reaccionó Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, al homenaje de Jhonny Rivera y Andy Rivera?

Y es que como era de esperarse, el homenaje que Jhonny Rivera y Andy Rivera dedicaron a Yeison Jiménez no pasó desapercibido en redes sociales. Entre las reacciones que dejó la publicación destacó la de Sonia Restrepo, esposa del cantante, quien respondió con tres emoticones de corazón, enamorada y aplausos, comentario que muchos interpretaron como una muestra de agradecimiento por el tributo.

En la publicación también se pronunció Georgy Parra, productor que trabajó durante los últimos años de la carrera de Yeison Jiménez, quien aseguró que esa colaboración había sido un "temazo".

Lo cierto es que el homenaje sigue generando reacciones entre los seguidores de ambos artistas, quienes destacaron el gesto de los artistas hacia Yeison Jiménez y recordaron la colaboración que marcó un momento especial en sus carreras.

Jhonny y Andy Rivera rindieron homenaje a Yeison Jiménez y Sonia Restrepo reaccionó
Jhonny y Andy Rivera rindieron homenaje a Yeison Jiménez y Sonia Restrepo reaccionó. (Foto Canal RCN).
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