Beba reapareció tras terminar en urgencias y reveló su estado de salud

Valerie de la Cruz, quien generó preocupación en redes sociales tras revelar que fue llevada a urgencia durante su reciente visita a Cúcuta, en las últimas horas reapareció para dar a conocer cuál es su estado de salud luego de permanecer bajo observación médica.

¿Qué le pasó a Beba y por qué fue llevada de urgencias en Cúcuta?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Beba ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, dio a conocer cómo se siente en medio del difícil momento que vivió a causa de una gastroenteritis, condición que no solo la llevó a permanecer en urgencia durante varias horas, sino también a estar en absoluto reposo.

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"Gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mí, estoy bien pero aún no estoy al 100%, todavía estoy recuperándome", fueron las palabras de la creadora de contenido en sus historias.

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Según lo manifestó, todo el día estuvo encerrada en la habitación del hotel, luego de que le dieran la salida en el centro médico, y aunque expresó no sentirse del todo bien, pues en realidad decidió finalmente salir porque todos su amigos le insistieron para ir a "comer alguito" y "orearse".

Beba de la Cruz habló de su estado de salud tras ser llevada de urgencias. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Beba sobre su actual estado de salud? Esto reveló

Así mismo, contó que hoy será su último día en Cúcuta, pues mañana domingo todos estarán de regreso a sus ciudades luego de pasar un día terrible por cuenta del malestar estomacal que le impidió disfrutar de todas las actividades que tenían programadas.

"Ultimo día en Cúcuta, ya mañana nos vamos, ayer fue un día terrible para mí, no pude ir a las carrozas, me perdí del día del concierto, pero bueno, vamos a ver si logro disfrutar el último día que nos queda", agregó la joven.

Finalmente, compartió una ultima historia en donde junto a una fotografía suya dejó el siguiente mensaje: "Después de una tarde en urgencias y un día encerrada en la habitación aquí vamos medio reviviendo".

Beba confesó cómo se siente tras permanecer en urgencias. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Beba y otros exparticipantes de La casa de los famosos Colombia estaban de visita e Cúcuta?

Cabe señalar que, la razón por la que Beba y otros exparticipantes de La casa de los famosos Colombia estuvieron de visita en la capital nortesandereana, se dio a raíz de una invitación que recibieron por parte de las Ferias de Cúcuta para que fuera parte de esta celebración.