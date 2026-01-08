Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Beba reapareció tras terminar en urgencias y reveló su estado de salud

Beba nuevamente apareció en redes sociales y reveló cómo se encuentra tras permanecer en urgencias.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Beba de la Cruz en La casa de los famosos Colombia.
Beba reapareció tras ser llevada de urgencias en Cúcuta. Foto | Canal RCN.

Valerie de la Cruz, quien generó preocupación en redes sociales tras revelar que fue llevada a urgencia durante su reciente visita a Cúcuta, en las últimas horas reapareció para dar a conocer cuál es su estado de salud luego de permanecer bajo observación médica.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Beba y por qué fue llevada de urgencias en Cúcuta?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Beba ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, dio a conocer cómo se siente en medio del difícil momento que vivió a causa de una gastroenteritis, condición que no solo la llevó a permanecer en urgencia durante varias horas, sino también a estar en absoluto reposo.

Artículos relacionados

"Gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mí, estoy bien pero aún no estoy al 100%, todavía estoy recuperándome", fueron las palabras de la creadora de contenido en sus historias.

Artículos relacionados

Según lo manifestó, todo el día estuvo encerrada en la habitación del hotel, luego de que le dieran la salida en el centro médico, y aunque expresó no sentirse del todo bien, pues en realidad decidió finalmente salir porque todos su amigos le insistieron para ir a "comer alguito" y "orearse".

Beba de la Cruz fue dada de alta
Beba de la Cruz habló de su estado de salud tras ser llevada de urgencias. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Beba sobre su actual estado de salud? Esto reveló

Así mismo, contó que hoy será su último día en Cúcuta, pues mañana domingo todos estarán de regreso a sus ciudades luego de pasar un día terrible por cuenta del malestar estomacal que le impidió disfrutar de todas las actividades que tenían programadas.

"Ultimo día en Cúcuta, ya mañana nos vamos, ayer fue un día terrible para mí, no pude ir a las carrozas, me perdí del día del concierto, pero bueno, vamos a ver si logro disfrutar el último día que nos queda", agregó la joven.

Finalmente, compartió una ultima historia en donde junto a una fotografía suya dejó el siguiente mensaje: "Después de una tarde en urgencias y un día encerrada en la habitación aquí vamos medio reviviendo".

Beba está incursionando en la música.
Beba confesó cómo se siente tras permanecer en urgencias. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Beba y otros exparticipantes de La casa de los famosos Colombia estaban de visita e Cúcuta?

Cabe señalar que, la razón por la que Beba y otros exparticipantes de La casa de los famosos Colombia estuvieron de visita en la capital nortesandereana, se dio a raíz de una invitación que recibieron por parte de las Ferias de Cúcuta para que fuera parte de esta celebración.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida cantante rompió en llanto tras hablar de su ruptura amorosa: ¿de quién se trata? Influencers

La Blanquita y Naim Darrechi terminaron en plena transmisión en vivo | VIDEO

Naim Darrechi explotó en plena transmisión y dejó claro que él y La Blanquita ya no están juntos.

Sofía Jaramillo y Alexa Torrex se habrían dejado de seguir en redes sociales. Felipe Saruma

¿Felipe Saruma reaccionó a polémica sobre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex? Así apareció con Valentino

Valentino Lázaro compartió una grabación junto a Felipe Saruma tras conocerse que el bumangués tendría una nueva relación.

Yuli Ruiz y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. Alexa Torrex

Yuli Ruiz puso en su lugar a Alexa Torrex con una contundente respuesta: "¡cansona!"

Yuli Ruiz rompió el silencio a través de redes sociales y envió fuerte respuesta a Alexa Torrex.

Lo más superlike

Ryan Castro sorprendió a los asistentes de importante evento de moda en Colombia. Ryan Castro

Ryan Castro brilló en pasarela de importante evento de moda; así lucía el cantante

Ryan Castro sorprendió en la pasarela de importante evento de moda en el que también participó Salomé, hija de James Rodríguez.

Reconocido atleta confirmó la muerte de su bebé con un desgarrador mensaje Viral

Falleció el bebé de un reconocido atleta; así dieron la triste noticia

Luisa Vergara se pronunció tras la eliminación de Angélica Blandón en MasterChef Celebrity Colombia 2026. Producciones RCN

Luisa Vergara hizo inesperada confesión sobre Angélica Blandón luego de ser eliminada en MasterChef Celebrity

Alejandro Estrada se destacó en La casa de los famosos Colombia por ser uno de los participantes más ordenados. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada mostró su obsesión por limpiar en La casa de los famosos; ¿qué significa según expertos?

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?