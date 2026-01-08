Beba compartió video junto a varios exparticipantes de La casa de los famosos, ¿dejó indirecta?

Beba de la Cruz compartió a través de su cuenta de Instagram un video que no pasó desapercibido entre sus seguidores. En él, la barranquillera destacó “lo mejor” que le dejó La casa de los famosos Colombia.

¿Beba dejó indirecta tras compartir video con varios exparticipantes de La casa de los famosos?

El video en mención muestra a la deportista junto a Alexa Torrex, Valentino Lázaro y Eidevin López, quienes realizan una coreografía bajo el ritmo de una canción.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que la mujer acompañó la publicación. Escribió: “Lo más lindo que me dejó La casa. Que si el reality me dejó algo bueno???… Aquí está. Faltan varios en este video”.

Las palabras de Beba generaron cierto revuelo entre los internautas y algunos se preguntaron si le estaría enviando una indirecta a algún exparticipante; otros, entre tanto, le recordaron que, por ejemplo, con Alexa Torrex, tuvo varias diferencias.

“Con los que más pelio”, “hermosos”, “Belexa”, A Beba se le ve la clase y la elegancia hasta para moverse, muy bella”, “Bebitaaaaa y tú lo mejor que nos dejó la casa a nosotros”, “faltó Sofi Maiker Jey Juan palao y Lady Noriega y Nicolás mi reina”.

¿Qué dijo Alexa Torrex tras aparecer en el video publicado por Beba?

Alexa Torrex, justamente, fue una de las que reaccionó a esa publicación y se mostró agradecida por las palabras de la barranquillera. “Sabía que yo estaba entre esos”, escribió la cucuteña.

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Y es que la relación entre las exhabitantes de la casa más famosa de Colombia no empezó de la mejor manera. Los primeros días de convivencia entre ellos estuvieron marcados por los conflictos, las discusiones y las diferencias.

Sin embargo, a medida que pasaron los días las cosas fueron mejorando entre ellas y hoy son amigas. Muy distinto a lo que pasó con Mariana Zapata, quien empezó siendo gran amiga de Beba, pero ahora son enemigas.

Beba y Alexa Torrex tuvieron varias diferencias, pero ahora son amigas. Foto: RCN

Lo ocurrido entre Beba y Mariana sigue generando revuelo y muchas preguntas; entre tanto, ellas ya descartaron retomar su amistad y siguen sus caminos con rumbo distinto.

En el caso de Beba, trabaja en sus proyectos personales y laborales, mientras que Mariana vive las mieles del amor junto a Juanda Caribe, quien decidió mudarse a Medellín para estar cerca de ella.

¿Beba se hizo un retoque estético tras presumir su figura en redes sociales?

Recientemente, Beba de la Cruz impactó las redes sociales al compartir unas fotografías con las que presume su figura. Las imágenes evidencian su gran estado de forma tras salir de La casa de los famosos.

Los internautas que observaron las instantáneas quedaron asombrados y encantados al ver a la mujer, pero otros indagaron y se preguntaron si se habría sometido a algún procedimiento para tener semejante cuerpo.

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La barranquillera, cabe destacar, estuvo muy cerca de la gran final de La casa de los famosos. El ganador se decidió entre cuatro hombres: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Valentino Lázaro, resultando ganador Alejandro.