Lina Tejeiro sorprendió al mostrar el enorme tamaño de su barriguita de embarazo

La actriz Lina Tejeiro derritió de amor a sus millones de fanáticos en redes sociales al enseñar lo feliz que ha sido en su embarazo.

¿Cómo luce Lina Tejeiro en su avanzado embarazo?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que presumió su belleza y estado de gestación de su primer bebé Gael, como decidió llamarlo luego de revelar que tendrá un niño.

En las instantáneas aprovechó para enseñar cómo vivió el pasado mes de julio, demostrando lo feliz y enamorada que está en esta etapa de su vida.

En varias instantáneas se dejó ver luciendo su pancita posando frente al espejo. También enseñó como sus mascotas le besan su barriguita y la consienten en su embarazo.

Asimismo, enseñó cómo se le mueve su bebé en la barriguita; además de su proceso en el gimnasio para poder tener un buen parto.



Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por lo bien que luce su embarazo.

Cabe destacar que, ya se encuentra en sus últimas semanas de gestación, por lo que, muy pronto la actriz daría a luz a su bebé, quien habría sido producto de una inseminación artificial.

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¿Cómo le está yendo a Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity?

La actriz por ahora sigue disfrutando de su avanzado embarazo, del que se enteró mientras estaba en las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde ha cautivado a miles de fanáticos con su talento para la cocina.

La llanera ha demostrado lo mucho que estudió para estar en el reality y poder avanzar en la competencia, entreteniendo a todos con sus recetas y su particular personalidad.

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Recuerda que puedes ver a la actriz de lunes a viernes a las 9 p.m. por el Canal RCN y los domingos a las 8 p.m.

Es importante mencionar que por ahora ya han sido dos los eliminados de la competencia, el actor Hugo Gómez y la actriz Angélica Blandón luego de que no lograran cumplir con sus preparaciones.