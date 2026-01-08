Alexa Torrex reveló toda la verdad sobre Alejandro Estrada: ¿hubo reconciliación?

Alexa Torrex, quien en las últimas horas ha dado de que hablar en redes sociales, una vez más capturó la atención del público al revelar cuál es su actual relación con Alejandro Estrada, esto luego de que cada uno tomara rumbos distintos luego de su participación en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido cantante anunció su compromiso con un hombre, ¿de quién se trata?

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su relación con Alejandro Estrada? Su respuesta sorprendió

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, llevó a cabo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas, quienes no dudaron en interrogarla respecto a varias situaciones polémicas.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido cantante anunció su compromiso con un hombre, ¿de quién se trata?

"¿Ya Alejandro y tú se reconciliaron como amigos?", fue una de las preguntas que hizo uno de los usuarios. Frente al interés, la cucuteña habló sin filtro sobre su relación con su excompañero con quien mantuvo cercanía al interior del reality de convivencia.

Alexa Torrex hizo confesión sobre Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

"Cada quien en lo suyo, muchas bendiciones, en sus proyectos, en su vida en general, qué banano que haya venido a apoyar a nuestra ciudad", fueron las palabras de la creadora de contenido.

¿Alexa Torrex y Alejandro Estrada se reconciliaron? Esto confesó la creadora de contenido

Según lo comentó la exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, ambos a pesar de que ambos tomaron distancia desde su salida de programa, entre ella y él no existe ningún tipo de problema.

"Recuerden que nosotros somos cucuteños pero por mi parte ningún inconveniente, ya eso da jartera, uno ya comprende muchas cosas y solo manda buenas vibras", agregó la joven.

Con sus palabras, la influencer y miembro de la Familia Recocha, dejó claro claro que, todos los asuntos que ocurrieron en el pasado quedaron precisamente allí, pues como lo ha hecho saber en varias oportunidades, por ahora está enfocada en sus proyectos no solo com creadora de contenido.

Esto dijo Alexa Torrex sobre su relación con Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN)

Cabe señalar que, en los últimos días, Alejandro Estrada y Alexa, han estado de visita por la capital nortesantandereana, esto luego de que fueran invitados por parte de la organización de las ferias de Cúcuta.