Violeta Bergonzi sorprendió con una publicación junto a Sara Uribe y Carolina Picorios: así lucieron

Violeta Bergonzi compartió una llamativa publicación en redes sociales junto a Sara Uribe y Carolina Picorios. El corto video desató muchas reacciones y varios internautas no dudaron en comentar.

¿Cuál fue el video que compartió Violeta Bergonzi junto a Sara Uribe y Carolina Picorios?

El video solo dura algunos segundos, pero inicialmente muestra a la antioqueña sola y cabizbaja. Posteriormente, aparecen Violeta y Carolina, quienes le dan un fuerte abrazo, así que de inmediato cambia el semblante de Sara.

“Si no te recarga ahí no es! Etiqueta a esa gente linda que te sube la energía cuando más lo necesitas”, escribió Bergonzi junto al video que también fue compartida en sus propias redes sociales por Uribe y Picorios.



La modelo y exprotagonista, además, escribió en la publicación: “qué recarga son”, mientras que Carolina dijo: “amigas vitamina, yesss”.

Muchos internautas destacaron la publicación, pero, especialmente, la gran amistad que existe entre estas figuras de la farándula colombiana.

Sara Uribe y Violeta Bergonzi aclararon que su amistad es muy sólida. Fotos: RCN

“Las verdaderas amigas; son la fuerza que te impulsan en esos momentos donde te sientes perdida”, “salud por esas amigas que sin necesidad de decirles nada si están para ti ... esas si son recargas lindas”, “esas recargas si son buenas”, “estas siiiiii son amigas que aportan, las otras no”.

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Tras una hora de publicación, el post ya había recibido más de 2.000 likes y muchos comentarios positivos.

¿Sara Uribe, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, tiene nueva pareja?

Sara Uribe está viviendo una nueva etapa a nivel sentimental. Hace escasos días, confirmó su relación junto al cantante Camilo Méndez. Desde entonces, se ha mostrado muy activa en redes, incluso, ya decidió hablar abiertamente de ese nuevo amor.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, Uribe expresó su agradecimiento por las personas que la han felicitado, además, dejó claro que no se trataba de una estrategia de marketing como en algún momento se especuló.

Gracias por alegrarse de verme sonreír. No saben lo mucho que se siente leer personas que simplemente desean que a uno le vaya bien. La vida me ha enseñado que todo pasa, pero el amor que uno recibe con sinceridad se queda para siempre

Aunque la modelo y presentadora no ha dado detalles sobre cómo nació esta historia de amor, sí ha destacado que se siente feliz y dispuesta a que todo fluya con esta nueva persona.

Sara Uribe vive por estos días las mieles del amor junto al cantante Camilo Méndez. | Foto: Canal RCN

En una ocasión, Uribe defendió su relación con él y de paso explicó por qué había decidido involucrarse amorosamente con alguien reconocido, pese a haber dicho que no lo haría.

Es que vea, yo puedo decir muchas cosas, pero es que en el corazón no manda nadie. Yo qué voy a hacer si a mí se me sientan aquí al lado con una guitarra... Si antes me echaban cuentos, y así caía, ahora imagínenme a punta de canciones

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En cuanto a Violeta Bergonzi y Carolina Picorios; la primera, ganadora de MasterChef Celebrity 2025, está casada con Hernando Luque, con quien tiene dos hijos; mientras que la segunda tuvo un mediático noviazgo con el cantante Miguel Bueno, y también llegó a ser vinculada sentimentalmente con Kapo.