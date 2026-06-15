Aida Cortés está en el ojo del huracán en los últimos días luego que circularan varias fotografías suyas tomadas en el interior de la parroquia Santa Ana, ubicada en Guarne, Antioquia.

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¿Cuáles son las polémicas fotos de Aida Cortés dentro de una iglesia católica?

En las imágenes, la influenciadora y ahora cantante aparece posando con un vestuario bastante polémico a diferentes altares y símbolos religiosos del templo católico.

Las fotografías, que inicialmente fueron compartidas en redes y posteriormente habrían sido eliminadas, provocaron una fuerte discusión entre usuarios de internet.

Mientras algunos defendieron el contenido como una expresión artística, otros consideraron que se trató de una falta de respeto hacia un lugar considerado sagrado por la comunidad católica.

La controversia llegó a tal punto que la Diócesis de Sonsón-Rionegro emitió un comunicado oficial en el que expresó su “indignación y profundo dolor” por la realización y difusión de las imágenes.

La institución recordó que los templos están destinados al culto, la oración y la celebración de los sacramentos, y calificó lo ocurrido como una ofensa contra la fe de miles de creyentes y contra la comunidad parroquial de Santa Ana.

¿Aida Cortés es criticada por polémicas fotos en iglesia católica. | Foto: Freepik

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi a las polémicas fotos de Aida Cortés dentro de una iglesia?

En medio del debate, la ganadora de MasterChef Celebrity 2025, Violeta Bergonzi decidió compartir su postura sobre las fotografías.

Aunque aclaró que su comentario no era un ataque personal contra Aida Cortés, sí manifestó su desacuerdo con la elección del lugar para realizar el contenido.

“Aida Cortés, esto no es en contra tuya, esto es mi opinión frente a las fotos y contenido que hiciste en un altar de una iglesia católica”.

Bergonzi señaló que entiende que las imágenes tendrían como objetivo promocionar el próximo lanzamiento musical de la artista, pero insistió en que la discusión no gira en torno a la persona que aparece en las fotografías, sino al significado que tiene un altar para los creyentes.

“Para mí y para muchos católicos un altar no es un lugar bonito donde uno puede posar, empelotarse o hacer contenido. Es el lugar donde adoramos a Dios, es el lugar donde logramos esa conexión sagrada”, afirmó.

La presentadora concluyó su intervención planteando una pregunta sobre los límites entre la libertad artística y el respeto por los espacios religiosos.

“Cuando se usan espacios religiosos para una propuesta artística provocadora, ¿es libertad de expresión o es irrespeto por estos lugares sagrados?”, cuestionó.



Tras la ola de críticas, Aida Cortés también se pronunció a través de sus redes sociales. En una publicación de Instagram, la artista aseguró que respeta todas las religiones, pero cuestionó a quienes utilizan la fe para juzgar a otras personas.

“El mundo está al revés. Amo todas las religiones. Todas nos enseñan algo, pero no son un escudo para defenderte de tu miseria como ser humano”, escribió.

Las palabras de Aida han encendido aún más la polémica y las críticas en su contra.