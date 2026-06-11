Desde el 11 de junio, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que se llevarán a cabo en el Mundial 2026.

Por esta razón, Ayda Valencia, hizo una predicción acerca de cuál será el equipo que ganará el torneo deportivo.

Así también, sus seguidores han generado una gran expectativa acerca de cuál será el lugar que tendrá la Selección Colombia durante el torneo deportivo.

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¿Quién ganará el Mundial 2026, según una predicción de Ayda Valencia?

En las últimas horas, se ha hecho viral un video de Ayda Valencia a través de las redes sociales en el que compartió una predicción acerca de cuál equipo ganará el Mundial 2026.

Esta fue la predicción que hizo Ayda Valencia sobre el Mundial 2026. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, se evidencia que Ayda fue entrevistada en una emisora en la que hizo una contundente confesión acerca de su pronóstico acerca de cuál será el equipo que ganará el Mundial, pues, expresó las siguientes palabras:

“El ganador del Mundial 2026 siento que está en América”, expresó Ayda Valencia.

Con base en estas palabras, Ayda fue honesta con su predicción, analizando con detalle lo que opina acerca de cómo avanzarán los equipos dentro del Mundial 2026.

¿Cuál es el futuro de la Selección Colombia, según Ayda Valencia?

Durante la entrevista, Ayda acaparó la atención mediática a través de las distintas plataformas digitales al compartir su predicción acerca de lo lejos que llegará la Selección Colombia, pues, expresó las siguientes palabras:

¿Qué dijo Ayda Valencia sobre la Selección Colombia? | Foto: Freepik

“Colombia no será el ganador del Mundial 2026, no veo que avance tanto”, expresó Ayda Valencia.

Aunque por el momento, Ayda no ha compartido otra predicción mediante sus redes sociales, varios internautas han generado todo tipo de reacciones al respecto, en especial, por lo lejos que puede llegar la Selección Colombia de Fútbol.

Recuerda que los partidos del Mundial 2026 los puedes ver a través de la pantalla del Canal RCN, ¡No te los pierdas! #HoyRespiroMundial