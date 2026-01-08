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Alexa Torrex apareció junto a Felipe Saruma en plena polémica con Sofía Jaramillo; ¿se gustan?

Alexa Torrex compartió un momento con Felipe Saruma en medio de indirectas y especulaciones sobre su amistad con Sofía Jaramillo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex mostró como fue su encuentro con Felipe Saruma.
Alexa Torrex mostró como fue su encuentro con Felipe Saruma. (Foto: Canal RCN)

En medio de la controversia entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo, la influenciadora compartió una historia junto a Felipe Saruma que avivó la polémica y en donde lanza varias indirectas.

Alexa Torrex se encuentra disfrutando de las ferias de Cúcuta.
Alexa Torrex se encuentra disfrutando de las ferias de Cúcuta. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué publicó Alexa Torrex junto a Felipe Saruma?

En el video se le puede ver a Torrex entrevistando a Saruma en una tarima en las ferias de Cúcuta. En medio de la conversación, el bumangués bromea sobre que Valentino le ha contado muchas cosas que ha dicho ella de él.

Alexa confronta a Valentino quien no duda en decir que la influenciadora le había confesado que le gustaba Saruma.

La exparticipante de La casa de los famosos le dijo a Lázaro que no la hiciera quedar mal, mientras se reía apenada. Luego aclaró que había dicho que le parecía muy bonito y trató de continuar la entrevista ante la risa y el asombro del creador de contenido.

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Recientemente se empezó a especular en redes sociales que entre Alexa y Sofía Jaramillo existe un conflicto que habría iniciado por Tebi y que ahora tendría como protagonista a Felipe Saruma.

Según se comenta en plataformas digitales, Torrex dejó de seguir a Sofía porque habrían tenido un altercado con la caleña, ya que supuestamente Jaramillo se besó con Saruma sabiendo que la cucuteña estaba interesada.

Aunque ninguna de las dos ha confirmado esta información, tanto Alexa como su hermana han compartido publicaciones que hacen referencia a la traición y las falsas amistades, lo que ha alimentado aún más la controversia.

Alexa Torrex estaría enemistada con Sofía Jaramillo.
Alexa Torrex estaría enemistada con Sofía Jaramillo. (Foto: Canal RCN)

¿Qué ha dicho Felipe Saruma sobre la polémica entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo?

Saruma no se ha pronunciado al respecto y los internautas siguen haciéndole preguntas a Alexa sobre lo sucedido.

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La influenciadora, además de lanzar indirectas en sus publicaciones, dejó un mensaje que muchos interpretaron como definitivo: aseguró que se queda con lo bonito y lo vivido, dando a entender que la relación con Sofía Jaramillo ya no tiene vuelta atrás.

Asimismo, Alexa expresó que admira su trabajo en redes y que espera trabajar con él en algún momento.

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