Influencer que señalaban como nueva pareja de Feid rompió el silencio: esto dijo

Los rumores sobre la vida sentimental de Feid siguen dando de qué hablar. En los últimos días, el cantante paisa fue captado junto a una misteriosa mujer mientras disfrutaba de unos días de descanso en Marbella, España, imágenes que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Las fotografías, en las que ambos aparecen compartiendo un beso, hicieron que miles de usuarios comenzaran a investigar la identidad de la mujer que acompañaba al intérprete de Luna.

Entre los nombres que más se repitieron estuvo el de una reconocida creadora de contenido dominicana, quien finalmente decidió pronunciarse para aclarar la situación.

¿Quién sería la supuesta nueva pareja de Feid?

Se trata de Jessica Judith, creadora de contenido, tiktoker e influencer dominicana radicada en Florida, Estados Unidos.

La influenciadora nació en República Dominicana y emigró a Estados Unidos cuando tenía 14 años, experiencia que incluso inspiró parte de sus primeros contenidos en redes sociales.

Con el paso de los años logró construir una comunidad gracias a sus videos sobre cultura latina y música urbana. Además, ha trabajado junto a importantes figuras del género como Bad Bunny, Arcángel y otros artistas del reguetón.

Precisamente por su cercanía con este mundo musical, muchos usuarios comenzaron a asegurar que ella era la mujer que aparecía junto a Feid en las imágenes difundidas desde España.

Jessica Judith aclaró los rumores que la rodean (Foto Ivan Apfel / AFP) (Foto Amy Sussman / AFP)

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¿Qué dijo Jessica Judith sobre la supuesta relación con Feid?

Ante la cantidad de comentarios que recibió, Jessica decidió responder a través de un video publicado en TikTok.

La creadora de contenido aseguró que desconocía de dónde habían surgido los rumores y afirmó que la mujer de las fotografías ni siquiera era ella.

Jessica también explicó que, después de haber tenido una relación muy pública en el pasado, tomó la decisión de mantener completamente privada su vida sentimental.

Según contó, si algún día vuelve a tener pareja, difícilmente sus seguidores se enterarán mientras la relación esté comenzando. Incluso bromeó diciendo que probablemente solo la presentaría cuando ya estuviera comprometida o a punto de casarse.

La dominicana también aprovechó para pedir que dejaran de relacionarla con el cantante y aseguró que no entiende por qué tantas personas asumieron que era ella.

Finalmente, confesó que el rumor le pareció curioso durante unos segundos, pero insistió en que no tiene ninguna relación y pidió que dejaran al artista "disfrutar y gozar" sin seguir alimentando especulaciones sobre su vida amorosa.