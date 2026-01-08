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Nuevamente tembló en Colombia en la mañana de este sábado: ¿en dónde se sintió?

El Servicio Geológico reportó el más reciente evento sísmico en el país, informando que ha temblado más de cinco veces.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nuevo temblor sacudió a Colombia la mañana de este sábado
Colombia volvió a registrar un sismo este sábado. (Foto/ Freepik)

En horas de la mañana de este sábado 1 de agosto, el Servicio Geológico reportó lo más recientes eventos sísmicos que sacudieron al país, pues no fue uno y tampoco dos; ya han sido varios que se han sentido después de la medianoche.

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La entidad ha sido constante al publicar a través de su página web oficial todos los reportes de sismos en el país, pues hay días en los que informan más de diez diferentes temblores en el día. Como se sabe, en Los Santos, Santander es en donde más se mueve la tierra durante el día.

Esto es completamente normal por la zona en donde se ubica este municipio, de hecho, en el mundo existen pocos nidos sísmicos y en Colombia está el segundo más activo que este mismo sitio del epicentro de la mayoría de temblores que se registran en el país.

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Así mismo, durante los últimos días, no solo ha temblado en Santander, sino en otras regiones y algunos sismos han sido más fuertes que otros.

¿A qué hora tembló y de cuanto fue su magnitud?

De acuerdo con el Servicio geológico, el más reciente sismo fue a las 8:19 de la mañana de este sábado 1 de agosto. Su magnitud fue de 2.2, con profundidad de 142 metros, cuyo epicentro fue en Los Santos, Santander.

Colombia volvió a registrar un sismo este sábado
Nuevo sismo sorprendió a Colombia este sábado. (Foto/ Freepik)

Así mismo, ha temblado más veces en lo que va de la mañana, tal cual lo reportó la entidad en su página web, la cual detalla más información, como en cuáles municipios alcanzó a temblar y con este último, se sintió en Jordán y Cepitá.

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¿Cuántas veces ha temblado en la mañana de este sábado 1 de agosto en Colombia?

En el portal web del Servicio Geológico está el visor de sismos, en donde son más detallas con los reportes de los temblores, no solo de Colombia, sino de otros países, pues últimamente ha temblado mucho en Latinoamérica y otras partes del mundo.

Nuevo sismo sorprendió a Colombia este sábado
Nuevo temblor sacudió a Colombia la mañana de este sábado. (Foto/ Freepik)

Según este visor, solo hoy hasta las diez de la mañana, en el país se han registrado seis eventos sísmicos diferentes, el primero se sintió a las 00:13 también en Los Santos con una magnitud de 2.8.

Esta misma magnitud tuvo epicentro en Florida Blanca, Santander, a las 6:56 am y su profundidad fue de 159 metros. Los otros sismos se han registrado en el Huila y San Juan.

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