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¿Linda Caicedo deja el Real Madrid? El club tomó una inesperada decisión sobre la colombiana

La colombiana despertó rumores sobre una posible salida del club, pero el Real Madrid tomó una importante decisión sobre su futuro.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El futuro de Linda Caicedo dio un giro: Real Madrid tomó una decisión clave sobre la colombiana
¿Linda Caicedo deja el Real Madrid? El club tomó una inesperada decisión sobre la colombiana (Foto FRANCK FIFE / AFP)

Linda Caicedo volvió a convertirse en tendencia entre los aficionados al fútbol luego de que surgieran rumores sobre su futuro en el Real Madrid y el supuesto interés de otros clubes europeos por ficharla.

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En medio de las especulaciones, el conjunto español tomó una importante decisión con respecto a la colombiana, dejando claro el papel que tendrá dentro del equipo para la próxima temporada.

¿Linda Caicedo seguirá en el Real Madrid?

La vallecaucana continúa consolidándose como una de las futbolistas más importantes del mundo gracias a su destacado rendimiento tanto con el Real Madrid como con la Selección Colombia.

Desde su llegada al club español, Linda ha sido una de las figuras más constantes del equipo, convirtiéndose en una pieza clave y llamando la atención de varios clubes europeos que, según distintos reportes, han seguido de cerca su evolución.

Sin embargo, lejos de pensar en una salida, el Real Madrid decidió darle un nuevo voto de confianza a la colombiana con una decisión que demuestra el valor que tiene dentro del proyecto deportivo.

En medio de rumores sobre su salida, Real Madrid tomó una contundente decisión con Linda Caicedo
El futuro de Linda Caicedo dio un giro: Real Madrid tomó una decisión clave sobre la colombiana (Foto Luis ACOSTA / AFP)

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¿Cuál fue la decisión que tomó el Real Madrid sobre Linda Caicedo?

De acuerdo con la información conocida, el club español le propuso a Linda Caicedo integrar el grupo de capitanas del Real Madrid femenino para la temporada 2026-2027.

Con este nombramiento, la colombiana pasaría a ser una de las cuatro jugadoras encargadas de portar el brazalete de capitana, un reconocimiento reservado para las futbolistas con mayor liderazgo e influencia dentro del plantel.

La decisión llega después del crecimiento que ha tenido en las últimas temporadas, en las que se ha convertido en una de las referentes del equipo y del fútbol femenino internacional.

Hasta el momento, Linda Caicedo acumula 117 partidos oficiales con el Real Madrid, en los que ha marcado 34 goles y ha registrado 28 asistencias, cifras que reflejan su importancia dentro del conjunto español.

El posible nombramiento como capitana también refuerza el gran momento que atraviesa Linda Caicedo, quien continúa siendo una de las principales representantes del fútbol colombiano en Europa y una de las jugadoras con mayor proyección del continente.

Real Madrid rompió el silencio sobre el futuro de Linda Caicedo
Linda Caicedo se convierte en una de las cuatro capitanas del Real Madrid Femenino (Foto Valery HACHE / AFP)
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