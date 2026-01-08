Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Felipe Saruma y Sofía Jaramillo son pareja? Un video desató todo tipo de rumores

Un comentario durante una transmisión en vivo y varias versiones en redes sociales despertaron rumores sobre ambos influenciadores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Nuevo amor para Felipe Saruma? Esto desató los rumores con Sofía Jaramillo
¿Felipe Saruma estrenó romance? Un comentario en vivo lo vinculó con Sofía Jaramillo (Foto Canal RCN)

Felipe Saruma volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de que un comentario durante una transmisión en vivo despertara rumores sobre un posible romance con la creadora de contenido Sofía Jaramillo.

Artículos relacionados

Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido una relación sentimental, un video que rápidamente se hizo viral llevó a cientos de usuarios a preguntarse si entre ambos existe algo más que una amistad.

Felipe Saruma y Sofía Jaramillo desataron rumores de romance tras inesperado momento en vivo
¿Nuevo amor para Felipe Saruma? Esto desató los rumores con Sofía Jaramillo (Foto Canal RCN)

¿Por qué las redes dicen que Felipe Saruma y Sofía Jaramillo son pareja?

Todo comenzó durante una transmisión en vivo en la que varios creadores de contenido compartían con sus seguidores.

En medio del ambiente de risas y bromas, el influenciador Maiker bSmith lanzó un comentario que llamó de inmediato la atención de quienes seguían la transmisión.

"Le paso el celular a la persona que anoche besó", dijo antes de entregar el teléfono a Felipe Saruma.

El creador de contenido santandereano recibió el celular, saludó a los espectadores con total normalidad y en ningún momento respondió al comentario ni dio explicaciones sobre lo ocurrido.

Sin embargo, ese breve momento fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a especular sobre la identidad de la persona a la que hacía referencia Maiker.

Poco después, la creadora de contenido Samilú compartió el fragmento en sus redes sociales, aumentando aún más la conversación entre los seguidores. Incluso el propio Maiker reaccionó a la publicación con humor y le respondió que debía ser "más seria", dejando la duda entre los usuarios.

A partir de ese momento comenzaron a circular versiones en distintas plataformas asegurando que Felipe Saruma y Sofía Jaramillo habrían sido vistos juntos en una discoteca, donde, según algunos internautas, compartieron durante toda la noche e incluso habrían intercambiado besos.

Artículos relacionados

¿Qué han dicho Felipe Saruma y Sofía Jaramillo sobre los rumores?

Por ahora, ni Felipe Saruma ni Sofía Jaramillo se han pronunciado sobre las versiones que circulan en redes sociales.

Ninguno ha publicado mensajes relacionados con el tema ni ha respondido a las preguntas de sus seguidores, por lo que todo continúa siendo una rumores basado en el video viral y en comentarios de algunos usuarios en internet.

Mientras tanto, el clip sigue compartiéndose en diferentes plataformas y mantiene a ambos creadores de contenido en el centro de la conversación, donde muchos esperan saber si realmente existe una relación o si todo se trata de un rumor nacido de una broma.

Un comentario en plena transmisión puso a Felipe Saruma y Sofía Jaramillo en el ojo del huracán
Felipe Saruma y Sofía Jaramillo desataron rumores de romance tras inesperado momento en vivo (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

alexa torrex y sofia jaramillo Alexa Torrex

Alexa Torrex rompió el silencio tras conflicto con Sofía Jaramillo, ¿qué pasó?

Alexa Torrex terminó su amistad con Sofía Jaramillo y esto dijo tras la polémica.

Maiye Torrex habló de la polémica entre Alexa y Sofía Jaramillo. Alexa Torrex

Maiye, hermana de Alexa Torrex, lanzó indirecta a Sofía Jaramillo tras rumores de enemistad: "Gusanera"

Maiye, hermana de Alexa Torrex, avivó la polémica contra Sofía Jaramillo luego de que supuestamente discutieran por un hombre.

alexa torrex sobre emergencia en cucuta Alexa Torrex

Alexa Torrex se pronunció luego de fuerte situación en Cúcuta, ¿cómo están los famosos?

Alexa Torrex y varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia se encuentran en Cúcuta.

Lo más superlike

La influencer que muchos creían era la nueva pareja de Feid reaccionó a los rumores Feid

Influencer que señalaban como nueva pareja de Feid rompió el silencio: esto dijo

Influencer fue relacionada con Feid tras unas imágenes virales y decidió responder a las especulaciones.

J balvin habria sido infiel a valentina ferrer J Balvin

¿J Balvin le fue infiel a Valentina Ferrer? Mujer desata polémica con una publicación

Luisa Vergara se pronunció tras la eliminación de Angélica Blandón en MasterChef Celebrity Colombia 2026. Producciones RCN

Luisa Vergara hizo inesperada confesión sobre Angélica Blandón luego de ser eliminada en MasterChef Celebrity

Alejandro Estrada se destacó en La casa de los famosos Colombia por ser uno de los participantes más ordenados. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada mostró su obsesión por limpiar en La casa de los famosos; ¿qué significa según expertos?

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?