¿Felipe Saruma y Sofía Jaramillo son pareja? Un video desató todo tipo de rumores

Felipe Saruma volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de que un comentario durante una transmisión en vivo despertara rumores sobre un posible romance con la creadora de contenido Sofía Jaramillo.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido una relación sentimental, un video que rápidamente se hizo viral llevó a cientos de usuarios a preguntarse si entre ambos existe algo más que una amistad.

¿Nuevo amor para Felipe Saruma? Esto desató los rumores con Sofía Jaramillo (Foto Canal RCN)

¿Por qué las redes dicen que Felipe Saruma y Sofía Jaramillo son pareja?

Todo comenzó durante una transmisión en vivo en la que varios creadores de contenido compartían con sus seguidores.

En medio del ambiente de risas y bromas, el influenciador Maiker bSmith lanzó un comentario que llamó de inmediato la atención de quienes seguían la transmisión.

"Le paso el celular a la persona que anoche besó", dijo antes de entregar el teléfono a Felipe Saruma.

El creador de contenido santandereano recibió el celular, saludó a los espectadores con total normalidad y en ningún momento respondió al comentario ni dio explicaciones sobre lo ocurrido.

Sin embargo, ese breve momento fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a especular sobre la identidad de la persona a la que hacía referencia Maiker.

Poco después, la creadora de contenido Samilú compartió el fragmento en sus redes sociales, aumentando aún más la conversación entre los seguidores. Incluso el propio Maiker reaccionó a la publicación con humor y le respondió que debía ser "más seria", dejando la duda entre los usuarios.

A partir de ese momento comenzaron a circular versiones en distintas plataformas asegurando que Felipe Saruma y Sofía Jaramillo habrían sido vistos juntos en una discoteca, donde, según algunos internautas, compartieron durante toda la noche e incluso habrían intercambiado besos.

Artículos relacionados Karol G Se pronunció el padre de la niña que le pidió una canción de Shakira a Karol G en su concierto

¿Qué han dicho Felipe Saruma y Sofía Jaramillo sobre los rumores?

Por ahora, ni Felipe Saruma ni Sofía Jaramillo se han pronunciado sobre las versiones que circulan en redes sociales.

Ninguno ha publicado mensajes relacionados con el tema ni ha respondido a las preguntas de sus seguidores, por lo que todo continúa siendo una rumores basado en el video viral y en comentarios de algunos usuarios en internet.

Mientras tanto, el clip sigue compartiéndose en diferentes plataformas y mantiene a ambos creadores de contenido en el centro de la conversación, donde muchos esperan saber si realmente existe una relación o si todo se trata de un rumor nacido de una broma.