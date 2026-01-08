Participante de La casa de los famosos Colombia terminó de urgencias tras grave quebranto de salud

Varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026 generaron preocupación entre sus seguidores luego de compartir en redes sociales que se encontraban en un hospital de Cúcuta tras un quebranto de salud.

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Las publicaciones comenzaron a circular durante las actividades de la Feria de Cúcuta, evento al que varios de los integrantes del reality asistieron para participar en diferentes compromisos. Entre los asistentes estaban Beba de la Cruz, Valentino Lázaro, Sofía Jaramillo, Alejandro Estrada, Alex Torres y Nicolás Arrieta, quienes han compartido varios momentos juntos durante las festividades.

La aparición de algunos de ellos desde el área de urgencias despertó de inmediato la preocupación de los usuarios, quienes comenzaron a preguntar qué había ocurrido.

¿Quién es la participante de La casa de los famosos Colombia que terminó en un hospital?

La participante que tuvo que recibir atención médica fue Beba de la Cruz.

La información fue dada a conocer por Valentino Lázaro y Sofía Jaramillo, quienes publicaron varias historias desde un centro asistencial en Cúcuta y posteriormente explicaron el motivo por el que se encontraban allí.

Las imágenes mostraban a los dos creadores de contenido acompañando a Beba mientras recibía atención médica, lo que generó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Beba de la Cruz terminó en urgencias tras fuerte emergencia de salud (Foto Canal RCN)

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¿Qué le pasó a Beba de la Cruz?

Valentino explicó lo ocurrido después de que varios usuarios le preguntaran por qué él no había participado en el desfile de carrozas de la Feria de Cúcuta.

Según contó, la barranquillera presentó una fuerte indisposición luego de haber consumido aproximadamente un litro de agua del grifo, situación que le provocó una gastroenteritis.

El creador de contenido aseguró que Beba llegó a vomitar alrededor de 14 veces, razón por la que tuvo que ser trasladada a urgencias.

Además, reveló que durante toda la mañana no había logrado comunicarse con ella, lo que aumentó su preocupación. Posteriormente supo que se había despertado sintiéndose muy mal, por lo que decidió acompañarla al hospital junto a Sofía Jaramillo.

En sus historias, Valentino actualizó el estado de salud de Beba y confirmó que ya había sido dada de alta.

Aunque deberá seguir un tratamiento con medicamentos y guardar reposo, el creador de contenido aseguró que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ya se encuentra mucho mejor y fuera de peligro.