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¿Aida Victoria Merlano se casó?, la influenciadora se pronunció tras rumores

La influenciadora Aida Victoria Merlano habló sobre las especulaciones de un posible matrimonio con Escro.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
aida victoria merlano sobre boda
Aida Victoria Merlano desmiente boda/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano se refirió a las especulaciones de que había contraído matrimonio con el streamer Escro.

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¿Aida Victoria Merlano se casó con Escro?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, compartió un video en el que rompió el silencio sobre los rumores de que ya estaría casada.

aida victoria merlano desmiente matrimonio

Según comenzó a circular en redes sociales, la barranquillera se habría casado en secreto en una boda civil con el streamer Escro, con quien está saliendo actualmente.

Los rumores comenzaron a surgir luego de que vieran a la influenciadora lucir un lujoso anillo en su dedo anular, donde suele ponerse el anillo de bodas.

Tras la lluvia de publicaciones al respecto, Aida Victoria Merlano reaccionó y habló del tema.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su supuesta boda?

La influenciadora les indicó a sus seguidores que sabe que ellos creen que podría hacer ese tipo de locuras, pero en realidad no se ha casado todavía.

aida victoria merlano sobre posible boda

"Yo sé que ustedes se imaginan que yo soy muy loca y que me casé, pero no", dijo.

Explicó que David, como es el nombre de pila del influenciador, le dio un lujoso anillo cuando cumplieron un mes de relación y posteriormente le dio otro anillo de promesa.

"Yo me los puse juntos porque se ven muy lindos y ahora parece que estoy casada", agregó.

Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus fanáticos donde destacaron lo rápido que ha ido evolucionando su relación, mientras que otros decidieron desearle lo mejor en su romance y otros le destacaron que esperan verla pronto en el altar y que se feliz como se lo merece.

Cabe destacar que los famosos confirmaron hace pocos días que están en una relación luego de que se dejaran ver en diferentes lugares públicos y compartieran curiosos contenidos juntos.

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Por ahora, la creadora de contenido sigue disfrutando de su noviazgo, de su maternidad con su hijo Emiliano y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre su estilo de vida, sus proyectos y más.

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