Pipe Bueno protagonizó una tierna escena junto a su hijo mayor Máximo. El video ha sido muy comentado en redes sociales, especialmente, en Instagram, donde lo publicó el artista de música popular.

¿Cuál fue el video del hijo mayor de Pipe Bueno, que causó ternura en redes sociales?

El video comienza con Máximo diciendo: “Hoy vine a acompañar a trabajar a mi papá”. Sus palabras las dice mientras se ve de fondo a Pipe participando de una sesión de fotos.

Justo en ese momento, el cantante llama a su hijo y le pide que se acerque para hacerlo partícipe del momento en que se tomara varias fotos como parte de la promoción de su nuevo trabajo musical.

Junto al video, además, Pipe escribió: “Perdón por ser buen papá y que familia sea lo primero que todo y todos”. La canción, justamente, se llama ‘Perdón’ y hace parte de la nueva apuesta musical del esposo de Luisa Fernanda W.

“Que bellos Dios los bendiga siempre”, “lo amo”, “Que grande y guapetón está este príncipe”, “tan bello Pipe con su familia dios lo siga bendiciendo”, “Está súper grande max ...hermoso”, “A usted Pipe claro que se le perdona todo, aunque no hay que perdonar”, “hermoso, bendiciones”.

Junto a Luisa Fernanda W, Pipe Bueno ha consolidado una gran familia. El cantante y la influenciadora se han convertido en una de las parejas más estables del entretenimiento colombiano y pronto se casarán con todas las de la ley.

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Máximo es el hijo mayor de Pipe y Luisa, y quien nació en octubre del 2020; mientras que Domenic es el menor y llegó al mundo en octubre del 2022.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W llegarían al altar muy pronto. Foto: AFP - Jason Koerner

La familia compuesta por el cantante y la influenciadora ha vivido grandes cambios en el último tiempo. Hace algunos meses, ambos decidieron mudarse a México, pues Pipe quería emprender nuevos proyectos profesionales, aunque siguen atentos a sus negocios en Colombia. En el caso de Bueno, no ha querido descuidar su agenda y continúa ofreciendo conciertos en distintos puntos del país.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre si Pipe Bueno llega a serle infiel?

Recientemente, Luisa Fernanda W habló de infidelidad y de lo que llegaría a pasar si eso ocurre en su relación con Pipe Bueno.

La duda surgió porque el caleño viaja constantemente y está alejado de su casa, pero La W fue muy enfática con su respuesta.

Yo hago todo para día a día buscar mi mejor versión, en dar lo mejor por mis hijos, por mi familia y Pipe, él y yo somos equipo. Si el día de mañana él hace algo que no debe hacer eso es problema de él, yo no tengo control de eso y estoy tranquila porque doy lo mejor de mí

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La antioqueña afirmó que no siente inseguridad al respecto y, al contrario, está feliz al ver crecer profesionalmente a su futuro esposo.