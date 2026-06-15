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¿Los Simpsons predicen la final del Mundial 2026 en curioso capítulo?

Los Simpsons han vuelto a llamar la atención con su predicción sobre lo que sería la final del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
los simpson sobre el mundial 2026
Los Simpson hacen predicción sobre la Copa del Mundo 2026/AFP: Amy Sussmann/Carl Recine

En redes sociales se ha vuelto viral la predicción de la serie animada Los Simpsons debido a la cantidad de aciertos que han tenido en varios de sus capítulos como la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

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¿Qué predicen Los Simpson sobre el Mundial 2026?

Los fanáticos de la serie han sacado a relucir nuevamente un capítulo de 1997, que hace parte de la quinta temporada y tiene por nombre "The Cartridge Family".

los simpson hacen preediccion del mundial 2026

En el episodio se lleva un partido en el Estadio de Springfield, el cual muchos han relacionado como la final del Mundial 2026, luego de que en este se evidencia un letrero en el que haría referencia al último partido de esta competencia, donde resaltan que quienes llegarían a disputar el título serían la Selección de México y la Selección de Portugal.

“Final mundial entre México y Portugal: duelo para definir al ‘país más grande del mundo’”, se lee.

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Cabe destacar que, esta teoría tomó más fuerza debido a que el reconocido tenista Novak Djokovic confesó que para él su final serían esas dos selecciones, inclinándose por Portugal.

Es importante mencionar que, dicha teoría puede tener coherencia debido a que ambos encuentran en grupos diferentes y solo podría enfrentarse en caso de llegar a la final.

prediccion para la final del mundial 2026

México está en el Grupo A, mientras que Portugal está en el Grupo K con una de las mejores selecciones en toda su historia, además de estar Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores a nivel mundial y a quien el único título que le falta es su carrera es ganar el Mundial de fútbol.

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¿Quién gana el Mundial según Los Simpson?

De acuerdo con el capítulo, el ganador se desconoce, pues el episodio termina en un caos total, donde todos terminan enfrentándose entre sí y ese misterio lleva años sin conocerse, por lo que, muchos fanáticos de la serie han destacado que en este Mundial podría conocerse ese resultado en caso tal de que acierten con el encuentro final.

Por ahora, los seguidores del fútbol y de la serie siguen a la expectativa sobre dicha predicción.

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