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Ella es la esposa de Julián Quiñones, el colombiano que hizo el primer gol del Mundial 2026

La esposa del futbolista colombiano Julián Quiñones, que juega con la Selección de México en el Mundial 2026, acaparó todas las miradas.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
esposa julian quiñones jugador colombiano en mexico del mundial 2026
Ana Gabriela capturó todas las miradas en redes sociales/AFP: Julián Quiñones

El futbolista Jairo Quiñones ha causado revuelo en redes sociales luego de marcar el primer gol del Mundial 2026 tras disputar con la Selección de México contra la Selección de Sudáfrica en el Estadio Azteca este jueves 11 de junio, fecha en la que se llevó a cabo la inauguración de este evento deportivo.

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¿Quién es la esposa de Jairo Quiñones, el colombiano que juega con México en el Mundial 2026?

Luego de hacer parte de un momento tan histórico, miles de fanáticos se han cuestionado no solo sobre su vida profesional, sino también la personal, en especial sobre su pareja.

jairo quiñones hace gol en partido inaugural del mundial 2026

El deportista actualmente sostiene una relación con Ana Gabriela, una influenciadora mexicana, que suma miles de seguidores en redes sociales, donde suele compartir detalles de sus proyectos con marcas y como modelo; además de mostrar gran parte de su estilo de vida saludable.

Según se conoce hizo una licenciatura en Comunicación obtenida en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Ambos llevan varios años de relación y tienen una hija en común llamada Alanna; y otro pequeño Lionel, hijo mayor de Ana Gabriela, producto de una relación anterior.

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¿Por qué Jairo Quiñones no juega en la Selección de Colombia?

El jugador nació en Magüí Payán, Nariño; sin embargo desde muy joven se fue a vivir a México, donde logró hacer gran parte de su carrera profesional como futbolista pasando por varios equipos de allí.

esposa de jairo quiñones que hizo gol en el mundial 2026

Tras su permanencia en este país logró obtener la nacionalidad mexicana y aunque se intentó convocar para la Selección de Colombia, este eligió la Selección de México tras sentirse más afinidad con dicho país.

Por ahora, el jugador y todo lo que lo rodea sigue acaparando miles de miradas en redes sociales, donde tanto mexicanos como colombianos lo están apoyando en este Mundial 2026.

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Cabe destacar que, la Selección Colombia jugará este miércoles 17 de junio contra la Selección de Usbekistán a las 9:00 p.m., hora Colombia, el cual podrás ver a través de la pantalla del Canal RCN y seguir todos los detalles en las redes sociales de SuperLike y Deportes RCN.

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