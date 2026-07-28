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Yina Calderón reveló el género del bebé de Karina García: ¿niña o niño?

Yina Calderón aseguró cuál sería el género del bebé que esperan Karina García y Kris R antes del gender reveal.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yina Calderón se adelantó al gender reveal de Karina García
Yina Calderón reveló el género del bebé de Karina García: ¿niña o niño? (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Yina Calderón volvió a generar conversación en redes sociales luego de hacer un comentario sobre el embarazo de Karina García que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

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Aunque la influenciadora paisa había anunciado que conocería el género de su bebé durante un gender reveal, Yina sorprendió al asegurar públicamente cuál sería el género del hijo que espera junto al cantante urbano Kris R, adelantándose a la revelación oficial.

Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y despertaron todo tipo de reacciones entre los seguidores de ambas creadoras de contenido.

Yina Calderón sorprendió al revelar el género del bebé de Karina García
Yina Calderón se adelantó al gender reveal de Karina García (Foto Canal RCN)

¿Cuál sería el género del bebé de Karina García y Kris R?

Todo ocurrió en un video grabado por Juliana Calderón, quien también está esperando un bebé.

Durante la conversación, Yina comenzó a hablar sobre el embarazo de su hermana y el de Karina García y, sin dudarlo, aseguró el género de ambos.

De esta manera, la empresaria afirmó que el bebé de Karina García sería un niño, pese a que la influenciadora todavía no ha realizado la celebración en la que planea revelar oficialmente el género de su tercer hijo.

Hasta el momento, Karina García no ha confirmado ni desmentido las declaraciones de Yina, por lo que el comentario continúa siendo una especulación hecha por la creadora de contenido y no una información oficial.

En caso de que la predicción resulte cierta, sería el segundo hijo de Karina García, quien ya es madre de Isabella, de 19 años, y Valentino, de seis.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre el embarazo de Juliana?

En el mismo video, Juliana Calderón explicó que no conoce el sexo de su bebé y que está organizando un gender reveal para compartir la noticia con su familia y sus seguidores.

La influenciadora aseguró que ninguna de sus hermanas sabe cuál será el género, ya que prefirió contarle únicamente a una prima para evitar que el secreto se conociera antes de tiempo.

"Mi prima es la que sabe el género del bebé, porque como yo le cuente a mis hermanas que van allá, medio Colombia se entera", comentó Juliana Calderón.

Fue en ese momento cuando Yina decidió intentar adivinar el sexo del bebé de Juliana y aseguró que sería un niño.

Acto seguido, añadió que, según ella, el bebé que espera Karina García también sería un niño, comentario que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales y que dejó a muchos seguidores preguntándose si realmente había revelado antes de tiempo el resultado del esperado gender reveal.

Yina Calderón reveló el supuesto género del bebé de Karina García
Yina Calderón aseguró que el bebé que espera su hermana y Karina García es un niño (Foto Canal RCN)
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