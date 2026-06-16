Tebi Bernal reveló por qué no quiere tener nada con Alexa Torrex tras La casa de los famosos

El modelo paisa Tebi Bernal reveló a sus miles de fanáticos la razón por la que no quiso tener una relación con Alexa Torrex luego de salir de La casa de los famosos Colombia.

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¿Por qué Tebi Bernal no quiso tener una relación con Alexa Torrex?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde aprovechó para confesar por qué decidió no tener un noviazgo con Alexa Torrex afuera del reality, pese al lev romance que tuvieron dentro de la competencia.

Según explicó vio muchas cosas y se dio cuenta que no eran compatibles con sus respectivas realidades; además de que él ahora está en proceso mental y emocional que debe sanar.

"Afuera cada uno entendió que es diferente. Yo no soy una persona tan pública de ir mostrando todo lo que hago todo el tiempo y en estos momentos yo lo único que necesito es sanar a nivel emocional y mental de todo lo que fue La casa para mí y sería muy egoísta yo dar miseria hacia una persona", dijo.

Indicó que cuando se fue para La casa de los famosos Colombia lo hizo con la ilusión de tener más dinero para su familia y el haber perdido esa posibilidad le ha afectado bastante.

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¿Tebi Bernal desmintió a la hermana de Alexa Torrex?

Asimismo, Tebi Bernal reaccionó a las acusaciones que le lanzó Mayi Torrex, hermana de la influenciadora Alexa Torrex, al señalar que el paisa estaba buscando a la cucuteña llamándola de números desconocidos, por lo que este, se pronunció al respecto y la desmintió.

"Yo no he llamado a nadie de teléfonos desconocidos, seguro. El momento en que llamé lo hice desde mi celular y la última vez que llamé lo hice desde el de mi sobrino para preguntar si estamos en la buena o en la mala y hasta ahí quedó", dijo.

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Por ahora, los fanáticos de los famosos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos y si habrá una posible reconciliación o si en definitiva todo quedó en el reality.