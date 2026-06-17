Ella es Madu Carvalho, la novia de Richard Ríos de la Selección Colombia

El futbolista Richard Ríos se ha catalogado como uno de los jugadores más atractivos de la Selección Colombia, acaparando la atención de miles de seguidoras que sueñan con él.

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¿Quién es la novia de Richard Ríos, de la Selección Colombia?

El jugador pese a ser de los deportistas más cotizados por las mujeres, está completamente enamorado de la modelo brasileña Madu Carvalho, cuya relación habría comenzado en el año 2024 cuando comenzaron los rumores de una posible relación entre ambos.

En diciembre de dicho año se dieron a conocer unas fotografías de los dos en Curazao, causando revuelo sobre un posible noviazgo.

Aunque ninguno de los dos quiso salir a hablar al respecto, decidieron confirmar su relación en marzo del 2025 cuando ambos acudieron a la ceremonia del Campeonato Paulista, en la que el colombiano recibió un reconocimiento como mejor centrocampista.

Para junio del mismo año el futbolista se dejó ver con la modelo en el Times Square de Nueva York, donde posaron a la cámara y dichas imágenes las publicó él mismo en sus redes sociales, despejando cualquier duda al respecto.

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Desde entonces ambos suelen compartir algunas imágenes en sus respectivas redes sociales sobre su relación y dejarse ver muy cariñosos en algunos eventos públicos.

Sin embargo, suelen ser bastante reservados con su romance, dejando detalles de su enamoramiento en su total privacidad.

Madu Carvalho es una modelo e influenciadora brasileña, nacida en Río de Janeiro y quien muestra en sus redes sociales contenido sobre su estilo de vida, moda, belleza y viajes.

Su más reciente publicación fue una recopilación de su visita a Colombia apoyando a Richard Ríos en sus partidos previos al Mundial 2026.

La joven suele recibir cientos de elogios por su indiscutible belleza y por sus publicaciones.

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¿Richard Ríos está en el Mundial 2026?

El futbolista fue convocado para la Selección Colombia y se encuentra preparándose para dar lo mejor de sí en sus encuentros de la primera fase del Mundial 2026, donde competirán este 17 de junio contra Uzbekistán, el próximo martes 23 de junio contra RD Congo y el sábado 27 de junio contra Portugal.