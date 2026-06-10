Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez y su esposa, Alessandra Rosaldo, atraviesan un difícil momento familiar luego de confirmarse el fallecimiento de una persona muy cercana a ambos.

La noticia fue dada a conocer por medios internacionales, que informaron que fue la propia Alessandra quien confirmó el deceso del ser querido y compartió un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

¿Quién fue el ser querido de Eugenio Derbez que falleció?

Se trata de Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo y suegro de Eugenio Derbez.

De acuerdo con la información divulgada, Jaime Sánchez Rosaldo tenía 84 años de edad y estaba próximo a cumplir 85 en junio.

Los primeros reportes señalan que falleció a causa de un infarto cardiovascular, una noticia que ha generado numerosas muestras de apoyo hacia la familia.

Alessandra Rosaldo confirmó la muerte de su padre y conmovió con su despedida (Foto Frazer Harrison / AFP)

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¿Cómo se despidió Alessandra Rosaldo de su padre?

La cantante decidió rendir homenaje a su padre mediante una publicación en sus redes sociales, donde compartió varias fotografías junto a él tomadas en diferentes momentos de su vida.

Acompañó las imágenes con un conmovedor mensaje en el que expresó que siempre lo recordará libre, sonriente y rodeado del amor que sembró en sus hijas.

Además, confesó que no encontraba palabras para describir el dolor que estaba sintiendo y que su corazón se encontraba roto por la partida de su padre.

Sin embargo, aseguró que uno de sus mayores consuelos es pensar que él ya no siente dolor y que ahora descansa en paz.

En su mensaje también expresó el profundo amor que siente por él, agradeció todo lo que hizo por su familia y afirmó que haber sido su hija fue una de las mayores bendiciones de su vida.

Finalmente, agradeció las innumerables muestras de cariño, los mensajes, las flores y el acompañamiento que ha recibido durante este difícil momento.

"No tengo las palabras. Mi corazón está roto. Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz. Vuela alto papito, tu legado seguirá vivo en nosotras", escribió.

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¿Cómo reaccionó Eugenio Derbez tras la muerte de su suegro?

Por su parte, Eugenio Derbez también utilizó sus redes sociales para despedirse de su suegro.

El actor publicó una fotografía en blanco y negro de Jaime Sánchez Rosaldo acompañada por las fechas de su nacimiento y fallecimiento, en un gesto sencillo pero cargado de significado con el que se sumó al duelo que vive su familia.