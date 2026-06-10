Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

La esposa de Eugenio Derbez confirmó el fallecimiento de su padre, Jaime Sánchez Rosaldo, y le dedicó un emotivo mensaje en el que aseguró que su corazón está roto.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje
Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje (Foto Freepik) (Foto Valerie Macon / AFP)

Eugenio Derbez y su esposa, Alessandra Rosaldo, atraviesan un difícil momento familiar luego de confirmarse el fallecimiento de una persona muy cercana a ambos.

Artículos relacionados

La noticia fue dada a conocer por medios internacionales, que informaron que fue la propia Alessandra quien confirmó el deceso del ser querido y compartió un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

¿Quién fue el ser querido de Eugenio Derbez que falleció?

Se trata de Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo y suegro de Eugenio Derbez.

De acuerdo con la información divulgada, Jaime Sánchez Rosaldo tenía 84 años de edad y estaba próximo a cumplir 85 en junio.

Los primeros reportes señalan que falleció a causa de un infarto cardiovascular, una noticia que ha generado numerosas muestras de apoyo hacia la familia.

Alessandra Rosaldo confirmó la muerte de su padre y conmovió con su despedida
Alessandra Rosaldo confirmó la muerte de su padre y conmovió con su despedida (Foto Frazer Harrison / AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo se despidió Alessandra Rosaldo de su padre?

La cantante decidió rendir homenaje a su padre mediante una publicación en sus redes sociales, donde compartió varias fotografías junto a él tomadas en diferentes momentos de su vida.

Acompañó las imágenes con un conmovedor mensaje en el que expresó que siempre lo recordará libre, sonriente y rodeado del amor que sembró en sus hijas.

Además, confesó que no encontraba palabras para describir el dolor que estaba sintiendo y que su corazón se encontraba roto por la partida de su padre.

Sin embargo, aseguró que uno de sus mayores consuelos es pensar que él ya no siente dolor y que ahora descansa en paz.

En su mensaje también expresó el profundo amor que siente por él, agradeció todo lo que hizo por su familia y afirmó que haber sido su hija fue una de las mayores bendiciones de su vida.

Finalmente, agradeció las innumerables muestras de cariño, los mensajes, las flores y el acompañamiento que ha recibido durante este difícil momento.

"No tengo las palabras. Mi corazón está roto. Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz. Vuela alto papito, tu legado seguirá vivo en nosotras", escribió.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Eugenio Derbez tras la muerte de su suegro?

Por su parte, Eugenio Derbez también utilizó sus redes sociales para despedirse de su suegro.

El actor publicó una fotografía en blanco y negro de Jaime Sánchez Rosaldo acompañada por las fechas de su nacimiento y fallecimiento, en un gesto sencillo pero cargado de significado con el que se sumó al duelo que vive su familia.

Falleció el padre de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se despidió con emotivo homenaje
Falleció el padre de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se despidió con emotivo homenaje (Foto Frazer Harrison / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

Eugenio Derbez se pronunció en sus redes tras el doloroso fallecimiento de reconocido actor que participó en ‘La Familia P.Luche’.

Peso Pluma y Kenia Os confirman separación Talento internacional

Peso Pluma y Kenia Os confirman separación: así compartieron la noticia en sus redes sociales

Kenia Os y Peso Pluma sorprendieron a sus fans al confirmar el fin de su relación y detallar cómo se dio su separación.

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”

El artista mexicano, recordado por interpretar icónicas baladas románticas, falleció a los 76 años tras enfrentar una dura enfermedad.

Lo más superlike

Sheila Gándara lanzó contundente reflexión y las redes aseguran que iba para Juanda Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara lanzó contundente mensaje contra Juanda Caribe: "esfuerzo de un tibio"

La creadora de contenido publicó un video sobre cómo debería hacer sentir un hombre a su pareja y sus seguidores no tardaron en relacionarlo con Juanda Caribe.

Karol G en yate Karol G

Karol G dejó flechados a todos con cautivadoras fotos en yate; así fueron las reacciones

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo Talento nacional

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo

Margarita Ortega explicó por qué volvió a consumir proteína animal tras 22 años de vegetarianismo. Salud y Belleza

¿Qué pasa cuando se deja el vegetarianismo? Margarita Ortega contó por qué lo dejó tras 22 años

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió