La muerte de Yeison Jiménez sigue dejando un profundo vacío entre sus familiares, amigos y seguidores, quienes continúan recordándolo con cariño meses después de su partida.

En esta ocasión, fue su hermana, Lina Jiménez, quien volvió a conmover a las redes sociales al dedicarle unas sentidas palabras al cumplirse cinco meses de su fallecimiento.

A través de sus publicaciones, Lina ha mantenido vivo el recuerdo del artista, compartiendo fotografías, mensajes y anécdotas que reflejan el vínculo tan cercano que existía entre ambos.

Hermana de Yeison Jiménez conmovió las redes con emotivo mensaje a cinco meses de su partida (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió la hermana de Yeison Jiménez por su muerte?

Por medio de sus redes sociales, Lina Jiménez publicó un emotivo mensaje en el que recordó a su hermano y expresó cuánto lo sigue extrañando.

“5 meses sin ti. Te llevo en mi mente y en mi corazón, te amo eternamente, Caspiro”, escribió.

La publicación estuvo acompañada de una imágen que despertó la nostalgia entre quienes siguen recordando al cantante, generando numerosos comentarios de apoyo y solidaridad hacia su familia.

Desde el fallecimiento del artista, Lina se ha convertido en una de las personas que más ha preservado su memoria en redes sociales, dedicándole constantes homenajes y resaltando las cualidades humanas que, según ella, lo caracterizaban.

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¿Qué más ha compartido Lina Jiménez sobre su hermano?

En varias oportunidades, la hermana de Yeison ha publicado recuerdos de los momentos que compartieron juntos, destacando el buen corazón y la calidad humana del cantante.

Uno de los mensajes que más conmovió a sus seguidores fue el que compartió cuando se cumplió el primer mes de su muerte.

En esa ocasión recordó que fue una de las últimas personas que pudo verlo antes del accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero y publicó la que terminó convirtiéndose en la última fotografía que se tomaron juntos.

Junto a la imagen escribió: “Tu hermana, que no te olvida. Nunca pensé que esta sería nuestra última foto aquella madrugada del 10 de enero”.

Cabe recordar que Yeison Jiménez perdió la vida junto a otras cinco personas cuando la avioneta en la que se transportaban se accidentó, una tragedia que marcó profundamente a sus seres queridos y que, cinco meses después, sigue siendo motivo de homenajes y mensajes cargados de nostalgia.