En las últimas horas, el mundo de la música colombiana se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido artista que hacía parte de una agrupación musical en la que demostró su gran habilidad en el campo de la música.

Así también, la noticia ha causado un gran vacío tras revelarse que el artista falleció en medio de un grave accidente de tránsito en el que otras personas resultaron heridas tras el desafortunado accidente.

Con base en esto, una gran variedad de internautas y celebridades han generado una ola de reacciones, recordando el gran legado que dejó el intérprete a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en la que hizo parte de una destacada agrupación.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón rompió el silencio sobre su embarazo y las críticas que ha recibido

¿Quién fue el reconocido artista que falleció en medio de un accidente de tránsito?

El nombre de José Cervelión Rincón Rojas se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido artista y ser integrante de integrante de la banda de músicos de Tello, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento del artista en accidente de tránsito. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de varios comunicados compartidos, uno de ellos lo reveló el medio independiente ‘El Diario del Huila’, quien expresó la dolorosa noticia del fallecimiento de José Cervelión Rincón Rojas en el que revelaron lo siguiente:

“Identifican a músico fallecido en accidente ocurrido en Tello. José Cervelión Rincón Rojas, integrante de la banda de músicos de Tello, fue la víctima fatal del accidente registrado en la vereda El Cedral, donde un vehículo que transportaba artistas y bailarines cayó a un abismo”, expresó ‘El Diario del Huila’.

Así también, salió a la luz una fotografía circulada en redes acerca de cómo quedó el vehículo en el que resultaron heridas otras personas, quienes fueron remitidas a un centro médico.

¿Cuál fue el sentido mensaje que le dejó la Banda Sinfónica Nacional de Colombia a José Cervelión Rincón Rojas?

Así se confirmó el doloroso fallecimiento de José Cervelión Rincón Rojas. | Foto: Freepik

Tras confirmarse el doloroso fallecimiento de José Cervelión Rincón Rojas la Banda Sinfónica Nacional de Colombia compartió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram en la que recordaron el gran legado que él dejó en la música y expresó las siguientes palabras: