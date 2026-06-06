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Juliana Calderón rompió el silencio sobre su embarazo y las críticas que ha recibido

Juliana Calderón se sinceró en redes sociales sobre el tema de su embarazo e hizo confesión: "Factor sorpresa".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juliana Calderón se sinceró sobre su embarazo
Juliana Calderón compartió curioso mensaje tras noticia de su embarazo. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El nombre de Juliana Calderón se ha apoderado de las tendencias desde el pasado 5 de junio luego que su hermana Yina Calderón 'revelara' que está embarazada.

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¿Qué dijo Juliana Calderón sobre su embarazo?

Todo comenzó cuando Juliana Calderón mostró un regalo que le envió Yina Calderón en el que la felicitaba por esta nueva etapa que comenzaba embarazada.

En el mensaje Yina hacía alusión a que no iban a dejar sola a Juliana en esta etapa en su vida y que contaría con todo el amor y apoyo de sus hermanas y familia.

Junto a la emotiva carta, el detalle tenía un globo con un mensaje que la felicitaban por su bebé, un video que para muchos fue la confirmación del embarazo de Juliana Calderón.

Como era de esperarse esta noticia no pasó por desapercibido y provocó múltiples reacciones en redes sociales en donde muchos felicitaron a Juliana y otros la criticaron duramente.

La prueba con la que Juliana Calderón confirmó que se convertirá en mamá
Juliana Calderón se pronunció tras noticia de su embarazo. (Foto/ Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Juliana Calderón al revuelo que ha causado su supuesto embarazo?

En medio de este revuelo, la influenciadora y empresaria decidió romper su silencio en las últimas horas y hablar al respecto.

Juliana Calderón compartió una curiosa fotografía suya en la que aparece vestida con una sudadera ancha y en la que posa mirando hacia un lado.

Junto a la imagen la empresaria compartió un llamativo mensaje en el que respondió con ironía a todo el revuelo que ha causado la noticia de su supuesto embarazo.

Mi nombre es Juliana y mi apellido es factor sorpresa.


Con este mensaje Juliana dejó confundidos a sus seguidores, ya que, algunos lo tomaron como una respuesta a la incredulidad que muchos tienen con la noticia asegurando que ella es una 'cajita de sorpresas'.

No obstante, algunos han tomado el mensaje y la foto como una clara muestra que la influenciadora no está embarazada y que todo el tema del 'bebé' sería una supuesta estrategia de marketing.

Sin embargo, hasta el momento Juliana no se ha pronunciado de nuevo para confirmar o desmentir esta teoría.

Algo que ha generado curiosidad a los fanáticos de Juliana es quién sería el papá del bebé en caso de ser cierto lo de su embarazo, cabe recordar que, la pareja de la influenciadora falleció en el accidente aéreo de Yeison Jiménez.

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