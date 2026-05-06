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Juliana Calderón sí estaría embarazada: estas son las nuevas pistas que publicó su hermana

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, generó conversación tras nuevas pistas que reforzarían los rumores sobre su embarazo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juliana Calderón sí estaría embarazada
Esta es la razón por la que dicen que Juliana Calderón estaría embarazada / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Durante los últimos días, el nombre de Juliana Calderón ha vuelto a convertirse en tema de conversación en redes sociales.

Luego de que Yina Calderón hiciera algunos comentarios que despertaron especulaciones entre sus fans, ahora han surgido nuevos indicios que han llevado a muchos internautas a preguntarse si la creadora de contenido estaría esperando un bebé.

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Aunque Juliana no ha confirmado públicamente la información, varios detalles compartidos por integrantes de su familia han sido interpretados por los usuarios como señales de que un nuevo integrante podría llegar próximamente al hogar Calderón.

¿Quién es la expareja de Juliana Calderón?

Recordemos que hace algunos meses Juliana Calderón enfrentó un difícil momento tras el fallecimiento de Juan Manuel Rodríguez, productor visual y familiar cercano del artista Yeison Jiménez.

¿Quién es la expareja de Juliana Calderón?
Juliana Calderón aseguró que sostuvo una relación con el primo de Yeison Jiménez / (Fotos del Canal RCN)

La situación generó múltiples reacciones debido a la cercanía que Juliana tuvo con Juan Manuel durante varios años. De hecho, en distintas oportunidades la influenciadora compartió mensajes de despedida y recordó momentos que vivieron juntos cuando mantenían una relación sentimental.

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A raíz de los rumores sobre un posible embarazo que surgieron después de que Yina Calderón diera a entender que se convertiría en tía, algunos internautas han comenzado a preguntarse quién sería el padre del bebé.

Sin embargo, hasta el momento Juliana no ha revelado información sobre su situación sentimental actual ni ha dado detalles relacionados con la identidad de la persona que estaría a su lado.

Por esa razón, continúan las especulaciones en redes sociales mientras los seguidores esperan una declaración oficial por parte de la creadora de contenido.

Yina Calderón habló de Juliana Calderón
Yina Calderón reveló detalles de Juliana Calderón / (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Leonela Calderón sobre Juliana Calderón?

Las versiones sobre un posible embarazo tomaron más fuerza luego de una publicación realizada por Leonela Calderón, hermana de Juliana.

A través de sus historias de Instagram, Leonela compartió un video en el que apareció Juliana recibiendo un obsequio que incluía un globo, flores y frutas. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue el mensaje que acompañó la grabación.

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Según mostraron las imágenes, Leonela comentó que, para quienes aún no lo sabían, ella se convertiría en tía. Mientras pronunciaba esas palabras, celebró la noticia y Juliana reaccionó con una sonrisa.

El momento fue suficiente para que numerosos usuarios interpretaran la situación como una confirmación del rumor que había comenzado días atrás. Desde entonces, las publicaciones relacionadas con Juliana han acumulado comentarios de personas que buscan conocer si realmente llegará un nuevo integrante a la familia.

Por ahora, Juliana no han entregado un pronunciamiento oficial que confirme o desmienta la información. Entretanto, las especulaciones continúan creciendo en redes sociales a la espera de que la influenciadora revele más detalles sobre esta situación.

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