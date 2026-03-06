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Sheila Gándara reaparece en sus redes tras reencuentro de Juanda Caribe con su hija

Sheila Gándara causó reacciones al aparecer en sus redes, luego de que Junada Caribe publicara el reencuentro con su hija.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara sorprendió con su reacción tras el reencuentro de Juanda Caribe y su hija
Sheila Gándara causó revuelo luego de que Juanda Caribe volviera a ver a su hija. (Foto/ Canal RCN)

Sheila Gándara y Juanda Caribe son el tema de conversación por estos días, de hecho, antes de que se terminara La casa de los famosos Colombia, debido a que todos han estado esperando qué va a pasar entre ellos dos, luego de su polémica.

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Precisamente, el humorista causó controversia con su participación en el reality de la vida en vivo, porque generó un vínculo muy cercano a Mariana Zapata y esto fue bastante cuestionado, de hecho, la misma Sheila opinaba en redes sociales.

Sin embargo, todo fue escalando, porque la barranquillera se fue de su casa y Juanda notaba en los beneficios que algo no estaba bien en su relación con ella y empezó a sospechar que eso ya habría llegado a su fin.

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Sin duda, la final era uno de los días más esperados para ver cómo sería el reencuentro del finalista con su expareja, pero en redes él publicó el momento en que se volvió a ver con su hija, Victoria.

¿Cómo reaccionó Sheila Gándara ante el reencuentro de Juanda Caribe con su hija?

En horas de la tarde de este miércoles 3 de junio, Juanda Caribe publicó un video de cómo vivió el reencuentro con Victoria y como era de esperarse, esto generó reacciones, pues los comentarios se llenaron de mensajes felicitando al humorista por vivir ese momento.

Sheila Gándara causó revuelo luego de que Juanda Caribe volviera a ver a su hija
Así reapareció Sheila Gándara tras el esperado reencuentro de Juanda Caribe con su hija. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, limitó quiénes pueden comentar su publicación, tal vez porque esperaría críticas en su contra.

Por su lado, Sheila Gándara reapareció en sus redes sociales en una historia que llamó la atención, ya que se vio bastante serena y tranquila modelando un conjunto de ropa que, según ella, llevará a Montería.

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¿Sheila Gándara dijo algo sobre el regreso de Juanda Caribe?

Sheila Gándara hizo esta reaparición en sus redes sociales, sin mencionar nada sobre el regreso de Juanda Caribe a Barranquilla tras La casa de los famosos Colombia.

Así reapareció Sheila Gándara tras el esperado reencuentro de Juanda Caribe con su hija
Sheila Gándara sorprendió con su reacción tras el reencuentro de Juanda Caribe y su hija. (Foto/ Canal RCN)

Pues todos esperaban que ella dijera algo sobre el tema, o que el humorista se refiriera a su relación con ella, pero por ahora, todo es reservado.

Lo que sí, es que Juanda dejó ver lo feliz que está con su pequeña Victoria, pues fue a quine más mencionó durante su estadía en la competencia.

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