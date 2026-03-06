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Sheila Gándara rompe el silencio tras el regreso de Juanda Caribe

Juanda Caribe regresó a Barranquilla tras salir de La casa de los famosos Colombia y la reacción de Sheila Gándara causó revuelo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara no se quedó callada tras el regreso de Juanda Caribe
La inesperada reacción de Sheila Gándara tras el regreso de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

El pasado viernes 29 de mayo, la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 llegó a su final, dejando como ganador a Alejandro Estrada , seguido de Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

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Aunque la realidad ya terminó para ellos, quedó su vida real y todo lo que ocurrió con ella mientras estaban dentro de la competencia y ese es el caso de Juanda, quien llegó a Barranquilla en la noche del martes 2 de junio.

El humorista había dejado claro desde el programa en vivo y en las entrevistas tras su salida, que debía arreglar su vida apenas volviera a su ciudad.

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Pues el finalista de esta tercera temporada fue uno de los participantes más polémicos del reality, debido a su cercanía con Mariana Zapata, debido a que él tenía a la madre de su hija esperando por él y como era de esperarse, los internautas reaccionaron a su vínculo con su excompañera.

¿Cómo reaccionó Sheila Gándara al regreso de Juanda Caribe tras La casa de los famosos Colombia?

Sheila Gándara ganó bastante protagonismo tras los escándalos de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia, porque se empezó a manifestar en las redes sociales, con respecto a todo lo que estaba ocurriendo con su ex.

La inesperada reacción de Sheila Gándara tras el regreso de Juanda Caribe
El mensaje de Sheila Gándara luego del regreso de Juanda Caribe. (Foto/Canal RCN)

Así mismo, reaccionaba cuando la cercanía cono Mariana Zapata se hacía cada vez más notoria.

Pero, en las últimas horas, provocó revuelo nuevamente con posible indirecta para Juanda, quien llegó recientemente a su amada Barranquilla.

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Pues en TikTok, la creadora publicó un video con un audio de la canción 'Si te vas' de Sech y Ozuna, cantando:

"Y si te vas, vuela, el karma deja su secuela, me caí y me levanté como en la escuela. Siempre será tu dolor de muela".

El mensaje de Sheila Gándara luego del regreso de Juanda Caribe
Sheila Gándara no quedó callada tras el regreso de Juanda Caribe. (Foto/Canal RCN)

¿Juanda Caribe y Sheila Gándara ya se reencontraron en Barranquilla?

Tras su regreso a Barranquilla, Juanda Caribe dejó ver en sus redes cómo fue el recibo que le hicieron sus fanáticos y, además, de todos los regalos que recibió.

Sin embargo, no ha registro de que ya se haya encontrado con Sheila Gándara y por su lado, la creadora tampoco ha publicado que esté con él y lo más seguro, es que ya se hayan comunicado, pero no harán la situación más pública.

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