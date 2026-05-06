Sara Corrales mostró por primera vez la habitación de su bebé; la decoración llamó la atención

Sara Corrales volvió a captar la atención de sus seguidores al responder una pregunta relacionada con Mila, su hija. La actriz decidió mostrar un espacio muy especial de su hogar y dejó ver algunos detalles que hasta ahora no había compartido públicamente.

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¿Cuándo nació la hija de Sara Corrales?

La hija de Sara Corrales, Mila, nació el 17 de mayo de 2026 a las 12:17 en Ciudad de México. La noticia fue confirmada por la actriz a través de sus redes sociales, donde compartió varios detalles sobre la llegada de la pequeña.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Mila cuenta con cuatro nacionalidades: mexicana, colombiana, argentina e italiana. Esto se debe a los orígenes de sus padres y al país donde nació.

La hija de Sara Corrales nació el 17 de mayo de 2026 / (Foto de AFP y Freepik)

Sara también contó que el nacimiento ocurrió mediante un parto natural, sin anestesia ni medicación. Durante ese momento estuvo acompañada por su esposo, Damián Pasquini, y por su madre, Mercedes Castillo, quien viajó desde Colombia para acompañarla.

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¿Qué dijo Sara Corrales tras el nacimiento de su bebé?

Luego del nacimiento de Mila, la actriz compartió un mensaje en el que relató cómo vivió ese momento junto a su familia.

En sus palabras, agradeció a Damián Pasquini por acompañarla durante todo el proceso. Sara expresó que él estuvo presente en cada etapa del parto, brindándole apoyo mientras enfrentaba los diferentes momentos que acompañaron el nacimiento de su hija.

Sara Corrales se pronunció tras el nacimiento de su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

Además, describió la llegada de Mila como un evento que transformó su vida. La actriz señaló que durante nueve meses se preparó para el nacimiento y destacó que la información y el aprendizaje que adquirió durante el embarazo le permitieron afrontar el proceso con tranquilidad.

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¿Cómo es la habitación de la bebé de Sara Corrales?

La actriz mostró recientemente cómo quedó la habitación de Mila luego de que una seguidora se lo pidiera durante una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales.

En las imágenes compartidas por Sara Corrales se observan colores neutros y tonos pastel, donde predominan el rosa y el beige. El espacio también cuenta con una silla mecedora, una lámpara decorativa y varios libros ubicados cerca de la zona de descanso de la bebé.

Otro de los elementos que se pueden apreciar es una estructura con forma de casa que rodea la cuna y que incluye pequeñas ventanas decorativas. Además, la habitación cuenta con cojines y algunos juguetes distribuidos en diferentes puntos del lugar.

La publicación generó comentarios entre los internautas, quienes destacaron la organización del espacio y los detalles elegidos para recibir a Mila. Con esta muestra, Sara Corrales permitió conocer un poco más de la etapa que atraviesa desde la llegada de su primera hija.