Sheila Gándara reaparece en redes con su hija tras el reencuentro con Juanda Caribe

Durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe, ganó popularidad por su polémica relación con el humorista, pues él generó un vínculo cercano con Mariana Zapata y todo estalló en su vida privada.

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De hecho, mientras él llevaba pocas semanas en la competencia, se vio en medio de un escándalo tras revelaciones de una mujer y desde ahí, empezó a nacer la lejanía de parte de Sheila. Así mismo, la creadora de contenido, hizo público su cambio de vida.

Precisamente, Gándara habría revelado que se mudó de donde vivía con el finalista del reality y, además, confesó que él supuestamente fue el responsable de problemas que ella presentó durante su embarazo.

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Desde entonces, la barranquillera ganó una comunidad que la apoya tras ver todo lo que ocurrió en la competencia y, hoy son seguidores que la acompañan en su nueva etapa, junto a su hija Victoria, a quien presumió recientemente.

¿Cuál fue la historia de Sheila Gándara junto a su hija?

Sheila Gándara reapareció en sus redes sociales luego de que Juanda Caribe presumiera su encuentro con su hija en Barranquilla, tras La Casa de los famosos Colombia 2026.

Sheila Gándara reapareció en compañía de su hija. (Foto/ Canal RCN)

En la imagen, se ve a la influenciadora en la tienda de ropa de un centro comercial frente al espejo, mientras que, Victoria está en el coche que es llevado por su mamá. Alrededor no se ve nada más, ni que estén acompañadas de alguien más.

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¿Qué ha dicho Sheila sobre el regreso de Juanda Caribe?

Sheila Gándara no ha mencionada mucho desde que Juanda Caribe salió de La casa de los famosos Colombia y volvió a Barranquilla, pues ha estado en absoluta reserva qué ha pasado entre ellos dos, si ya hablaron o al menos se vieron.

Sheila Gándara reaparece con su hija y genera reacciones. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, causó reacciones tras un video en TikTok, en donde mencionó por medio de una canción que: “la culpa fue mía, por esperar que cambiaras, queriendo que algún día por fin me valoraras. Sabía que no me querías”.

Aunque fue un contenido para sus redes, los internautas se lo tomaron como una posible pulla para Juanda Caribe, pero ella no mencionó detalles.