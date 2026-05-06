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Sheila Gándara rompe el silencio y lanzaría mensaje sobre Juanda Caribe: “sabía que no me querías”

Sheila Gándara causó revuelo en redes tras supuestamente haberse referido a Juanda Caribe luego de La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara causa revuelo con inesperado mensaje tras el regreso de Juanda Caribe
Sheila Gándara rompió el silencio con polémica publicación. (Foto/ Canal RCN)

Durante La casa de los famosos Colombia 2026, la cual terminó el pasado viernes 29 de mayo, la vida privada de Juanda Caribe salió a la luz tras su cercanía con Mariana Zapata, de hecho, semanas antes.

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Precisamente, protagonizó un escándalo del cual se pudo haber enterado luego de su salida del programa de la vida en vivo, lo que llevó a Sheila Gándara a reaccionar sobre lo sucedido a tomar acciones sobre su relación.

Pero, cuando todo empezó a escalar con la influenciadora, la barranquillera decidió avanzar sola y hasta irse del lugar de donde vivía con Juanda, desde entonces, públicamente se supo que ella ya no lo estaría esperando.

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Así mismo, Sheila ha dejado claro en sus redes, no directamente que, lo ocurrido le habría dolido y hasta confesó que en su embarazo no la pasó muy bien por supuestamente culpa del humorista. Sin embargo, las indirectas, no habrían terminado, e incluso con el regreso de Juanda.

¿Cuál habría sido la nueva supuesta indirecta de Sheila Gándara para Juanda Caribe?

A través de su cuenta oficial de TikTok, Sheila Gándara causó revuelo en redes con un video que publicó en la noche del jueves 4 de junio.

Sheila Gándara rompió el silencio con polémica publicación
Sheila Gándara desató revuelo con contundente video. (Foto/ Canal RCN)

En el clip, la barranquillera usó un audio de una mujer cantando y ella hizo lo mismo, repitiendo el verso que dice: “la culpa fue mía, por esperar que cambiaras, queriendo que algún día por fin me valoraras. Sabía que no me querías”.

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Con estas frases contundentes, Sheila generó reacciones en los comentarios, de parte de quienes la apoyan y le aconsejan que no vuelva con el humorista, pero también hay mensajes de otros, diciendo que ya debería parar el tema.

Sheila Gándara desató revuelo con contundente video
Sheila Gándara causa revuelo con inesperado mensaje tras el regreso de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

¿Así reaccionó Sheila Gándara tras el regreso de Juanda Caribe?

Sheila Gándara ya había aparecido en sus redes tras el regreso de Juanda Caribe a Barranquilla, pues se había pronunciado en otros videos e historias, pero sin mencionar nada del tema o hacer indirectas.

Hasta ahora, en este mencionado video, se ha referido usando una posible pulla para su expareja, quien, además, ya presumió el reencuentro con su hija y que le habría enviado un detalle a Mariana Zapata.

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