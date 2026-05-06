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¿Sheila Gándara tiene nuevo novio? Este sería el cantante con el que la están relacionando

La influenciadora volvió a ser tendencia luego de que en redes sociales comenzaran a circular versiones sobre una supuesta nueva relación sentimental.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sheila Gándara desató rumores de romance: este sería el hombre que habría conquistado su corazón
Sheila Gándara desató rumores de romance: este sería el hombre que habría conquistado su corazón (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Sheila Gándara volvió a generar conversación en redes sociales luego de que comenzaran a circular rumores sobre una supuesta nueva relación sentimental.

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La creadora de contenido ha estado en el centro de la atención desde su mediática ruptura con Juanda Caribe, por lo que cualquier detalle relacionado con su vida amorosa suele despertar el interés de sus seguidores.

En esta ocasión, varias publicaciones en redes sociales han alimentado las especulaciones sobre la posibilidad de que Sheila estaría dándose una nueva oportunidad en el amor.

Vinculan a Sheila Gándara con reconocido cantante vallenato: esto se sabe
Vinculan a Sheila Gándara con reconocido cantante vallenato: esto se sabe (Foto Canal RCN)

¿Cómo surgieron los rumores sobre Sheila Gándara?

Las versiones comenzaron a tomar fuerza después de que una cuenta de entretenimiento enfocada en la Costa Caribe compartiera información sobre una supuesta nueva relación de la influenciadora.

Según la publicación, Sheila ya habría pasado la página tras su separación de Juanda Caribe y estaría conociendo a una nueva persona.

Aunque la información rápidamente comenzó a difundirse entre los seguidores de la creadora de contenido, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de Sheila.

Por esta razón, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones generadas en redes sociales.

Sheila Gándara genera revuelo por supuesta nueva relación sentimental
Sheila Gándara genera revuelo por supuesta nueva relación sentimental (Foto Canal RCN)

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¿Quién sería el hombre que relacionan con Sheila Gándara?

De acuerdo con las publicaciones que circulan en internet, la persona que estaría siendo vinculada sentimentalmente con Sheila sería Junior Saavedra Díaz, integrante de la agrupación vallenata La Banda del 5.

La teoría surgió porque, según la cuenta que compartió la información, Sheila ha estado promocionando un festival que se realizará próximamente en Montería, evento al que asistiría como invitada.

Además, la agrupación musical también estaría confirmada en la programación del mismo evento, situación que llevó a algunos usuarios a comenzar a relacionarlos.

Sin embargo, hasta el momento no se conocen fotografías, videos o declaraciones que confirmen una relación sentimental entre ambos.

Ni Sheila Gándara ni Junior Saavedra se han pronunciado públicamente sobre los rumores, por lo que la información continúa siendo una especulación que ha tomado fuerza entre los usuarios de redes sociales.

Por ahora, los seguidores de la influenciadora permanecen atentos a cualquier señal o pronunciamiento que permita aclarar si realmente existe algo más entre los dos.

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