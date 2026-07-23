Tuto Patiño sufrió un fuerte accidente en pleno reto de MasterChef Celebrity

El tercer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia estuvo marcado por la primera prueba por equipos de la temporada, una jornada que dejó a varios participantes celebrando su salvación y a otros recibiendo el temido delantal negro.

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Sin embargo, uno de los momentos que más preocupó ocurrió cuando uno de los concursantes sufrió un percance de salud en plena cocina y tuvo que ser atendido por un paramédico.

¿Qué le pasó a Tuto Patiño durante el reto de campo MasterChef Celebrity?

Los 24 famosos fueron divididos en tres equipos para enfrentar un reto de campo en el que debían preparar un menú para una boda: entrada, plato fuerte o postre.

Al equipo azul le correspondió elaborar el postre y Tuto Patiño quedó encargado de supervisar los cupcakes que estaban dentro del horno.

Mientras permanecía durante varios minutos cerca de las altas temperaturas de la cocina, el actor comenzó a sentirse mal. En medio del reto sufrió un fuerte mareo provocado por el calor y aseguró que "se le fueron las luces", por lo que tuvo que detenerse y sentarse.

Sus compañeros reaccionaron de inmediato para ayudarlo, le dieron agua y trataron de refrescarlo mientras continuaban preparando el menú.

Al notar lo sucedido, Claudia Bahamón se acercó para verificar cómo se encontraba y le recomendó hacer una pausa para recuperarse antes de regresar a la competencia.

Poco después, un paramédico ingresó para revisarlo y confirmó que el actor presentaba un cuadro de deshidratación ocasionado por un golpe de calor tras permanecer durante tanto tiempo cerca de los hornos.

Tras recibir atención médica y descansar durante algunos minutos, Tuto regresó a la cocina para seguir colaborando con su equipo hasta el final del reto.

Sin embargo, una vez terminó la prueba, el actor volvió a presentar un fuerte bajón físico y tuvo que ser auxiliado por varios de sus compañeros, luego de que estuviera a punto de desmayarse.

Tuto Patiño preocupó en MasterChef Celebrity tras sufrir un accidente en plena cocina (Foto Canal RCN)

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¿Qué equipos se salvaron del delantal negro?

El equipo rojo fue el gran ganador de la prueba de campo y consiguió evitar el delantal negro.

El grupo estaba integrado por Iván Marín, Verónica Orozco, Emmanuel Restrepo, Sebastián Vega, Sebastián Villalobos, Virginia Lizcano, Jimmy Vásquez y Angélica Blandón. Gracias a su preparación, Iván Marín también logró quitarse el delantal negro que traía del reto anterior.

El equipo rojo celebra su victoria en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

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¿Quiénes recibieron delantal negro en MasterChef Celebrity?

El equipo azul, del que hacía parte Tuto Patiño, no logró convencer a los jurados y comensales con su postre. Los invitados consideraron que la porción era muy pequeña y que la propuesta resultó sencilla, por lo que Mariana, Julieta Piñeres, Marcela Carvajal, Víctor Tarazona, Martha Restrepo, Tuto Patiño, Milena López y Tavo Bernate, quien ya tenía delantal negro, terminaron en riesgo.

Por su parte, el equipo verde, conformado por Luisa, Lina Tejeiro, Diana Mena, Robert Farah, Luciano D'Alessandro, Emiro, Pautips y Hugo García, también recibió delantal negro luego de que los comensales señalaran que el plato tenía un nivel de picante alto.