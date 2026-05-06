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Pipe Bueno presumió cambio de look y generó reacciones por su nueva apariencia: "luce más joven"

Pipe Bueno causó furor al aparecer con un cambio de look que, según sus fans, lo hace lucir completamente diferente.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Pipe Bueno mostró un cambio de look y generó reacciones por su nueva apariencia
En redes afirman que Pipe Bueno luce más joven / (Foto de AFP)

La nueva aparición de Pipe Bueno en redes sociales llamó la atención de quienes siguen su carrera. Un video compartido por un estilista mostró una transformación que rápidamente generó comentarios y comparaciones sobre su imagen.

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¿Cuál fue el nuevo cambio de look de Pipe Bueno?

A través de las redes sociales de un estilista se conoció el más reciente cambio de imagen que se realizó Pipe Bueno. En el video compartido se puede observar el antes y el después del cantante mientras se encontraba en un salón de belleza.

Las imágenes muestran que el artista dejó atrás parte de la apariencia que había mantenido durante los últimos meses. Mientras en el primer momento del video se observan sus canas visibles, posteriormente aparece con el cabello en un tono más oscuro que varios usuarios identificaron como chocolate.

La publicación generó diferentes reacciones entre los internautas. Algunos señalaron que estaban acostumbrados a verlo con el cabello canoso, mientras que otros afirmaron que el nuevo tono cambió notablemente su apariencia.

Incluso, varios comentarios coincidieron en que el look le habría dado una imagen más juvenil.

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¿Qué había dicho Pipe Bueno sobre sus canas?

Las canas de Pipe Bueno han sido tema de conversación durante varios años. El cantante explicó en diferentes ocasiones que estas aparecieron de manera natural debido a una herencia familiar y que comenzaron a notarse cuando tenía aproximadamente 26 años.

A comienzos de 2023, muchos seguidores comentaron el hecho de que su cabello se veía cada vez más blanco. Esto llevó a que surgieran especulaciones de algunas personas que pensaban que el color era producto de algún tratamiento estético.

¿Qué había dicho Pipe Bueno sobre sus canas?
Pipe Bueno reveló que sus canas salieron de manera natural / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, Pipe Bueno aclaró que sus canas eran completamente naturales. Además, aseguró en varias oportunidades que se sentía cómodo con esa característica física y que no tenía intención de ocultarla.

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Incluso llegó a describirlas como un “regalo de Dios”, motivo por el que varios seguidores asociaron su imagen con ese aspecto.

Pese a ello, en agosto de 2024 confirmó que había decidido volver a teñirse el cabello de oscuro. Posteriormente, durante los preparativos para una gira en Estados Unidos en 2025, mostró una apariencia renovada que confirmaba que había dejado atrás el cabello completamente canoso.

Ahora, con este nuevo cambio de look, Pipe Bueno vuelve a generar conversación entre sus seguidores. Mientras algunos destacan el resultado y otros recuerdan su imagen anterior, el cantante sigue demostrando que cada modificación en su apariencia logra captar la atención de los usuarios en redes sociales.

Pipe Bueno sorprendió con cambio de look
Pipe Bueno causó furor al presumir cambio de look / (Foto de AFP)
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