Claudia Serrato reveló cómo reaccionó su pareja tras su diagnóstico de cáncer: "el más amoroso"

Claudia Serrato volvió a compartir detalles de la situación de salud que atraviesa. En esta ocasión, habló sobre la reacción que tuvo su pareja cuando conoció el diagnóstico y cómo la ha acompañado durante los últimos meses.

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¿Qué le pasó a Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro?

La reconocida mánager colombiana Claudia Serrato, quien representa a importantes figuras del entretenimiento como Lina Tejeiro, reveló meses atrás que fue diagnosticada con cáncer.

Desde que hizo pública la noticia, ha utilizado sus redes sociales para contar algunos aspectos de su proceso, incluyendo los procedimientos médicos que deberá enfrentar y los cambios que esta situación ha generado en su vida cotidiana.

Claudia Serrato habla de su proceso con el Cáncer / (Foto de Freepik)

A través de diferentes publicaciones, Serrato también ha mostrado el respaldo que ha recibido por parte de familiares, amigos y seguidores, quienes le han enviado mensajes de apoyo desde que dio a conocer el diagnóstico.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, la empresaria fue consultada sobre la forma en que su pareja tomó la noticia y cómo ha sido su acompañamiento durante este periodo.

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¿Cómo reaccionó la pareja de Claudia Serrato tras conocer su diagnóstico?

Al responder la pregunta, Serrato aseguró que su pareja, el empresario Jaime Rovira, a quien cariñosamente llama “Catalán”, ha tenido un papel importante durante esta etapa de su vida.

Según explicó, él ha estado presente en los momentos en los que más lo ha necesitado y ha procurado acompañarla pese a que parte de sus compromisos laborales se encuentran en Miami.

“Mi Catalán ha sido fundamental. Él ha estado aquí conmigo en los momentos que más lo he necesitado”, expresó.

Claudia Serrato destaca el acompañamiento de su pareja / (Foto de Freepik)

La mánager también comentó que, una vez recibió la fecha del procedimiento quirúrgico, ambos organizaron sus tiempos para que él pudiera acompañarla durante la recuperación. Según dijo, espera su regreso para permanecer juntos durante esta nueva etapa.

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¿Qué mensaje compartió la pareja de Claudia Serrato?

Durante la conversación, destacó que su pareja ha estado pendiente de ella en todo momento, especialmente durante los días en los que enfrentó momentos de preocupación y cambios emocionales derivados de la situación.

La empresaria también mostró un mensaje que había recibido de su pareja y que llamó la atención de quienes seguían la transmisión.

“Si me dan la oportunidad de pedir tres deseos, te pido a ti tres veces”, le escribió.

Las palabras emocionaron a Serrato, quien respondió públicamente manifestándole su cariño y asegurando que espera reencontrarse pronto con él para continuar afrontando juntos esta etapa de su vida.